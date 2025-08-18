Acasă » Exclusiv » Războinicii și faimoșii Exatlonului românesc se mută în Mexic! Show cum nu s-a mai văzut!

Războinicii și faimoșii Exatlonului românesc se mută în Mexic! Show cum nu s-a mai văzut!

De: Delina Filip 18/08/2025 | 23:40
Exatlon a fost un fenomen care a oferit telespectatorilor, de fiecare dată, un spectacol de senzație. Formatul este internațional, iar Mexicul este una dintre țările care au îmbrățișat formatul. Doar că, spre deosebire de alte țări, acesta vine cu noutăți, în care cei mai buni concurenți care au participat la Exatlon se luptă pentru marele premiu. Cinci țări își trimit „așii” emisiunii pentru a se întoarce acasă cu marele premiu. Pe lista țărilor participante se numără și România. Foști faimoși și războinici din toate sezoanele au fost selectați pentru a participa în cadrul noului show și se pregătesc de plecarea în Republica Dominicană. Iată ce concurenți din România luptă pentru marele premiu Exatlon Mexic! CANCAN.RO are toate detaliile și vi le oferă în exclusivitate. 

Toamna se apropie cu pași repezi, iar televiziunile se pregătesc pentru noile emisiuni cu care speră să dea lovitura. Așa cum știm, unul dintre show-urile TV care au făcut furori la noi în țară și nu numai este Exatlon. Producția a început în Turcia, însă a fost rapid preluată de mai multe țări. Acum, câteva dintre țările în care emisiunea a avut mare succes se pregătesc de competiția internațională. România se află printre țările participante. Iată ce staruri Exatlon au fost alese de producători.

Cei mai buni Faimoși și Războinici de la noi se pregătesc de competiția internațională!

CANCAN.RO a aflat că producătorii emisiunii fac demersuri pentru un nou show tv: Exatlon Mexic. Showul se filmează în Republica Dominicană, iar țările participante sunt Romania, Mexic, Germania, SUA și Ungaria.

Yamato Zaharia, pregătit să facă furori la Exatlon Mexic! Se va întoarce acasă cu marele premiu?
Yamato Zaharia, pregătit să facă furori la Exatlon Mexic! Se va întoarce acasă cu marele premiu?

Producătorii au ales cei mai buni concurenți din toate sezoanele. Așadar, din România au fost selectați de la Faimoși: Yamato Zaharia, Ion Surdu, cel care a câștigat Exatlon 2019, Iulian Pitea, fost finalist Exatlon 2020 și Survivor Filipine, Ionuț Jaguarul, unul dintre cei mai controversați concurenți ai emisiunii, Diana Kovacs, războinica din primul sezon al emisiunii, fosta faimoasă Diana Pivniceru și războincele Corina Petruș și Iuliana Aradi.

Ionuț Jaguarul a fost unul dintre cei mai controversați concurenți Exatlon
Ionuț Jaguarul a fost unul dintre cei mai controversați concurenți Exatlon

Înainte de a fi aleși, cu toții au trecut printr-un casting riguros. Acum, cei nouă concurenți, reprezentanți ai țării noastre, se pregătesc de plecarea în Republica Dominicană, acolo unde s-a filmat fiecare sezon al emisiunii. Îmbarcarea va avea loc marți dimineața, iar concurenții sunt nerăbdători să înceapă competiția.

