Show de senzație la Exatlon! ”Războinicii” și ”Faimoșii” români nu au iertat la inaugurare!

Concurenții de la Exatlon Mexic se pregătesc să facă un show de senzație în Republica Dominicană. Cinci țări și-au ales campionii din sezoanele anterioare, în speranța că vor aduce acasă marele premiu internațional. Bineînțeles, România a făcut o selecție pe cinste și a trimis o echipă bine pregătită, care să distrugă concurența. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate cu concurenții, înainte de începerea probelor, care se anunță a fi cu adevărat incendiare! Au făcut un party de zile mari, la piscină, înainte de a se război pe traseu.

Foști Faimoși și Războinici se pregătesc pentru o luptă acerbă. Cei 8 reprezentanți ai României au ajuns în Republica Dominicană, acolo unde vor avea loc filmările pentru emisiunea care unește toate edițiile Exatlon din lume în una singură, sub denumirea Exatlon Mexic. Oponenții României sunt SUA, Germania, Mexic, Ungaria, însă deși sunt adversari, deja s-au creat legături de prietenie.

Deh, românul, sociabil și volubil, își face prieteni oriunde merge. Yamato Zaharia, fost Faimos, va lupta alături de Ionuț Jaguarul, Ion Surdu, Iulian Pitea, Diana Pivniceru, Diana Kovacs, Corina Petruș și Iuliana Aradi, și vor face tot posibilul să aducă acasă marea cupă internațională, dar și titlul onorific de campion internațional Exatlon.

Românii au făcut show de zile mari în Republica Dominicană

Imediat cum au pus piciorul în Caraibe, românii noștri au avut un singur gând: să fie cei mai buni de pe traseu, dar și să-și încarce bateriile înainte de începerea probelor. Așa că n-au stat prea mult pe gânduri și au pus de o petrecere de zile mari, împreună cu ceilalți concurenți din țările participante. S-au distrat de mama focului la piscină, însă nu au uitat care este motivul pentru care au venit. Primele interacțiuni cu ceilalți competitori au fost neașteptate, de parcă erau prieteni de o viață, însă, cel mai probabil, după începerea probelor, lucrurile vor lua o altă turnură.

După ce și-au „făcut curaj” o noapte întreagă, au socializat și au petrecut până în zorii zilei, nu au neglijat nici odihna, de care vor avea mare nevoie înainte de începerea competiției. Organizatorii Exatlon Mexic au pregătit traseele, care vor fi mult mai dificile decât cele cu care erau concurenții obișnuiți la edițiile anterioare. Sunt mult mai lungi, mai anevoioase, gândite în așa fel încât competitorii să-și testeze limitele și abilitățile.

