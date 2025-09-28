Noi detalii în cazul Carolinei, studenta găsită fără suflare în pădure. Ce s-a întâmplat în ziua morții sale

Noi detalii ies la iveală despre Carolina, studenta la Medicină găsită spânzurată în pădure. Una dintre colegele tinerei de 20 de ani a povestit ce s-a întâmplat la facultate în ziua în care aceasta a dispărut fără urmă și, ulterior, a recurs la gestul extrem. Află, în articol, toate detaliile!

Carolina fusese dată dispărută în data de 25 septembrie. Potrivit informațiilor din presa de peste Prut, tânăra avusese un conflict cu o profesoară. Ulterior, ea a plecat de la facultate, iar de atunci familia nu a mai putut da de ea, așa că a apelat autoritățile. Din nefericire, studenta a fost găsită fără suflare, la trei zile distanță, într-o pădure din apropierea căminului în care locuia pe perioada cursurilor.

Ce s-a întâmplat în ziua în care Carolina a dispărut

Duminică, 28 septembrie 2025, polițiștii din Moldova au transmis că studenta din Cahul dată dispărută în urmă cu trei zile a fost găsită spânzurată într-o pădure din apropierea căminului în care locuia. În această perioadă, mai multe echipe de căutare, formate din polițiști, voluntari și colegi de-ai săi au căutat-o fără încetare.

Carolina era studentă în anul 5 al Colegiului de Medicină de la Cahul. În presa de peste Prut și în mediul online au apărut informații conform cărora tânăra se certase cu o profesoară înainte de a recurge la gestul extrem. Totuși, colegii susțin că nu a fost vorba despre niciun conflict.

Una dintre colegele Carolinei a transmis un mesaj în care a povestit tot ce s-a întâmplat, în sala de clasă, înainte ca tânăra să dispară fără urmă. De asemenea, aceasta a ținut să precizeze că studenta era o fată cu bun-simț, cuminte și deșteaptă.

„Venim în fața dumneavoastră cu un mesaj de condoleanțe pentru draga noastră, Carolina Volcova . (…) Dorim să vă informăm cu privire la ziua în care s-a întâmplat totul… Pornind de la faptul că ea era o persoană foarte emotivă, liniștită și sensibilă. Ea știind tema bine, la adresarea întrebărilor referitoare la temă, a început răspunsul foarte bine, însă, la un moment dat, profesoara, văzând că ea știe, i-a adresat o întrebare de logică referitoare la temă, unde ea s‐a pierdut puțin și s-a blocat. I s-a oferit răgaz și timp să se adune și să se liniștească. Încercând din nou să răspundă, iarăși s-a blocat plângând. Profesoara i-a oferit ocazia să revină în altă zi, să răspundă la temă liniștită”, a precizat colega tinerei, potrivit Newtv.md.

Tânăra a mai povestit că acest incident ar fi fost picătura care a umplut paharul, deși profesoara a fost înțelegătoare cu studenta. Carolina a supărată din clasă, iar de atunci nu a mai fost văzută până în momentul în care autoritățile au găsit-o fără suflare.

„Carolina, emoționată și supărată pe acest fapt, avea și alte probleme și preocupări pe suflet pe care nu le-a împărtășit nimănui niciodată și care au zăcut în ea mai mult timp. A fost picătura care i-a umplut paharul… Și a ieșit din clasă în pași grăbiți și a recurs la gestul său tragic”, a mai spus colega de facultate a Carolinei.

