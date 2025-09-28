Acasă » Știri » Noi detalii în cazul Carolinei, studenta găsită fără suflare în pădure. Ce s-a întâmplat în ziua morții sale

Noi detalii în cazul Carolinei, studenta găsită fără suflare în pădure. Ce s-a întâmplat în ziua morții sale

De: Irina Rasoveanu 28/09/2025 | 22:10
Noi detalii în cazul Carolinei, studenta găsită fără suflare în pădure. Ce s-a întâmplat în ziua morții sale
Carolina a murit la 20 de ani/ Sursa foto: Facebook

Noi detalii ies la iveală despre Carolina, studenta la Medicină găsită spânzurată în pădure. Una dintre colegele tinerei de 20 de ani a povestit ce s-a întâmplat la facultate în ziua în care aceasta a dispărut fără urmă și, ulterior, a recurs la gestul extrem. Află, în articol, toate detaliile!

Carolina fusese dată dispărută în data de 25 septembrie. Potrivit informațiilor din presa de peste Prut, tânăra avusese un conflict cu o profesoară. Ulterior, ea a plecat de la facultate, iar de atunci familia nu a mai putut da de ea, așa că a apelat autoritățile. Din nefericire, studenta a fost găsită fără suflare, la trei zile distanță, într-o pădure din apropierea căminului în care locuia pe perioada cursurilor.

Ce s-a întâmplat în ziua în care Carolina a dispărut

Duminică, 28 septembrie 2025, polițiștii din Moldova au transmis că studenta din Cahul dată dispărută în urmă cu trei zile a fost găsită spânzurată într-o pădure din apropierea căminului în care locuia. În această perioadă, mai multe echipe de căutare, formate din polițiști, voluntari și colegi de-ai săi au căutat-o fără încetare.

Carolina era studentă în anul 5 al Colegiului de Medicină de la Cahul. În presa de peste Prut și în mediul online au apărut informații conform cărora tânăra se certase cu o profesoară înainte de a recurge la gestul extrem. Totuși, colegii susțin că nu a fost vorba despre niciun conflict.

Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Una dintre colegele Carolinei a transmis un mesaj în care a povestit tot ce s-a întâmplat, în sala de clasă, înainte ca tânăra să dispară fără urmă. De asemenea, aceasta a ținut să precizeze că studenta era o fată cu bun-simț, cuminte și deșteaptă.

„Venim în fața dumneavoastră cu un mesaj de condoleanțe pentru draga noastră, Carolina Volcova . (…) Dorim să vă informăm cu privire la ziua în care s-a întâmplat totul… Pornind de la faptul că ea era o persoană foarte emotivă, liniștită și sensibilă.

Ea știind tema bine, la adresarea întrebărilor referitoare la temă, a început răspunsul foarte bine, însă, la un moment dat, profesoara, văzând că ea știe, i-a adresat o întrebare de logică referitoare la temă, unde ea s‐a pierdut puțin și s-a blocat.

I s-a oferit răgaz și timp să se adune și să se liniștească. Încercând din nou să răspundă, iarăși s-a blocat plângând. Profesoara i-a oferit ocazia să revină în altă zi, să răspundă la temă liniștită”, a precizat colega tinerei, potrivit Newtv.md.

Carolina era studentă la Medicină/ Sursa foto: Facebook

Tânăra a mai povestit că acest incident ar fi fost picătura care a umplut paharul, deși profesoara a fost înțelegătoare cu studenta. Carolina a supărată din clasă, iar de atunci nu a mai fost văzută până în momentul în care autoritățile au găsit-o fără suflare.

„Carolina, emoționată și supărată pe acest fapt, avea și alte probleme și preocupări pe suflet pe care nu le-a împărtășit nimănui niciodată și care au zăcut în ea mai mult timp. A fost picătura care i-a umplut paharul… Și a ieșit din clasă în pași grăbiți și a recurs la gestul său tragic”, a mai spus colega de facultate a Carolinei.

Citește și: Mama Andreei Cuciuc susține că fiica ei a fost omorâtă. Legătura cu nepotul lui Nicolae Botgros: „Să fie pedepsit”

Tags:
Iți recomandăm
Oana Monea, criză de nervi după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Poate partenerul nu…”
Știri
Oana Monea, criză de nervi după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Poate partenerul…
Panică pe Aeroportul Otopeni! A fost fost depistată o dronă, traficul aerian a fost oprit
Știri
Panică pe Aeroportul Otopeni! A fost fost depistată o dronă, traficul aerian a fost oprit
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
Gandul.ro
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
O femeie a exhumat trupul soțului ei pentru că a fost îngropat lângă bărbatul care i-a distrus viața
Adevarul
O femeie a exhumat trupul soțului ei pentru că a fost îngropat lângă...
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Click.ro
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
Digi 24
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges,...
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
kfetele.ro
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
observatornews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Descopera.ro
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire, deși s-a despărțit de iubitul milionar
Fanatik.ro
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire,...
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
Fanatik.ro
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce...
Călin Georgescu, mesaj către America: Vorbesc ca președinte ales al României, a cărui victorie a fost furată
Capital.ro
Călin Georgescu, mesaj către America: Vorbesc ca președinte ales al României, a cărui victorie a...
Rezultatele alegerilor din Republica Moldova. CINE A CÂȘTIGAT
Romania TV
Rezultatele alegerilor din Republica Moldova. CINE A CÂȘTIGAT
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Cazul ciudat petrecut în inima Moldovei, în anul 1517. Evenimentul se regăsește și în Letopisețul Țării Moldovei
evz.ro
Cazul ciudat petrecut în inima Moldovei, în anul 1517. Evenimentul se regăsește și în Letopisețul...
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Gandul.ro
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
A trăit doar pentru mine! Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac
as.ro
A trăit doar pentru mine! Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp:
radioimpuls.ro
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât...
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Fanatik.ro
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada...
Ce pensie are Dinel Staicu, fostul patron al Universității Craiova. Încasează mai multe venituri lunar și nu se plânge deloc
Fanatik.ro
Ce pensie are Dinel Staicu, fostul patron al Universității Craiova. Încasează mai multe venituri lunar...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Oana Monea, criză de nervi după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Poate partenerul nu…”
Oana Monea, criză de nervi după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Poate partenerul nu…”
Panică pe Aeroportul Otopeni! A fost fost depistată o dronă, traficul aerian a fost oprit
Panică pe Aeroportul Otopeni! A fost fost depistată o dronă, traficul aerian a fost oprit
Ella Vișan, prinsă cu minciuna din nou! Ce a putut spune despre Teo Costache
Ella Vișan, prinsă cu minciuna din nou! Ce a putut spune despre Teo Costache
Carolina a fost găsită fără suflare în pădure. Avea 20 de ani și era studentă la Medicină
Carolina a fost găsită fără suflare în pădure. Avea 20 de ani și era studentă la Medicină
Marius Avram l-a pus la respect pe Andrei Lemnaru după ce l-a ”tradus”: „Am simțit că nu își ...
Marius Avram l-a pus la respect pe Andrei Lemnaru după ce l-a ”tradus”: „Am simțit că nu își poate ține gura” Cum a fentat-o pe Maria și a fugit acasă la Oana Monea
Cadoul bizar pe care micuța Sofia l-a primit de ziua ei de la Bianca Drăgușanu: ”Exact ce și-a ...
Cadoul bizar pe care micuța Sofia l-a primit de ziua ei de la Bianca Drăgușanu: ”Exact ce și-a dorit”
Vezi toate știrile
×