Alertă în România! Andrei a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 37 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

La data de 1 octombrie, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitul Rizea Andrei, în vârsta de 37 ani, domiciliat în Moreni, județul Dâmbovița. Se pare că în data de 29 septembrie, acesta a plecat voluntar de la locul de muncă și nu a mai revenit la domiciliu până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Rizea Andrei sunt: înălțime – 1.80 m, greutate – 70 kg, constituție atletică, păr castaniu, barbă neîngrijită, ochi căprui.

La momentul dispariției, acesta purta pantaloni scurți tip jeans culoare albastră, geaca tip jeans culoare albastră, iar în picioare purta pantofi sport de culoare albă.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Rizea Andrei este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Rizea Andrei. Este lege

Cine îl vede pe Rizea Andrei este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

