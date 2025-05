Alertă în România! Gheorghe Novac a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune de urgență la 112

Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 49 de ani, pe nume Gheorghe Novac. Acesta fost văzut ultima dată pe raza municipiului Arad, acolo unde este domiciliat, iar de atunci nu se mai știe nimic de el. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Cei care îl văd, sunt rugați să anunțe imediat oamenii legii.

Oamenii legii au transmis că Gheorghe Novac este cunoscut drept om al străzii. Așadar, bărbatul nu are asupra sa telefon sau acte de identitate. El a fost văzut ultima oară în data de 6 martie 2025, în orașul Arad, iar de atunci este de negăsit.

În cele din urmă, polițiștii au apelat la cetățeni, oferind câteva detalii esențiale despre bărbat. Nu se cunosc obiectele vestimentare pe care le purta, dar cei care vor să ajute la găsirea lui Gheorghe Novac, pot să ia în considerare semnalmentele acestuia.

Potrivit informațiilor transmise de poliție, bărbatul dispărut are 169 de centimetri, 70 de kilograme, ochi căprui, păr negru, scurt, cărare pe stânga și fața ovală. De asemenea, Gheorghe Novac are două tatuaje după care poate fi recunoscut. Este vorba despre o panteră bicoloră pe umărul drept și o inimă cu săgeată monocolor pe brațul stâng. Totodată, el are mai multe cicatrici pe abdomen, antebraț și braț.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Gheorghe Novac. Este lege

Cine îl vede pe Gheorghe Novac, este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

