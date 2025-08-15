Alertă în România! Maria a dispărut de acasă, alături de o prietenă! Familia e disperată: ”Victime sigure”

Este alertă în Capitală! Ana-Maria a dispărut de acasă de 4 zile și are nevoie urgentă de tratament medical. Asociația Special Rescue Unit a lansat anunțul. Cine o vede este rugat să sune de urgență la numărul unic 112!

Adolescenta în vârstă de 16 ani a dispărut în cursul zilei de luni, 11 august, împreună cu prietena ei, iar mama sa este disperată și speră să o găsească cât mai repede.

„Astazi este Sf. Maria, este si ziua ei onomastica. Avem piste catre un baiat cu probleme. Am trimis totul la politie, sper sa urmeze pistele respective si sa o gasesca pe fiica mea si poate si pe cealalta fetita care are doar 12 ani. O rugăciune ar ajuta! Ilfov este zona in care locuieste acest baiat. Daca aveti grupuri de Ilfov, va rog sa distribuiti. Leaua Ana Maria Cele doua fete din imagine, una fiind fiica mea, au DISPĂRUT in după-amiaza zilei de luni 11 august 2025 din Bucuresti. Imaginea de mai jos este ultima postare a fiicei mele,in varsta de 16 ani. Ana-Maria are ochi caprui, par saten, este supraponderala, inaltime de 1,65 m. Din imagine se vede ca se afla intr-un van/duba, desi nu au cunostinte cu masini. Sunt ambele date in urmarire de Politie dar orice informatie ne poate ajuta la gasirea lor. Sunt victime sigure pentru traficanti. Maria are nevoie de tratament de urgenta!!! Va rog sa ajutati la gasirea lor. Sunati la 112 daca le vedeti.”, se arată în postarea de pe Facebook.

Semnalmentele copilei dispărute:

Ochi căprui

Păr șaten cu lungimea până la umeri.

Înălțime: aproximativ 1,65 m

Constituție supraponderală

Îmbrăcată cu adidași, tricou negru, blugi scurți de culoare albastră.

Maria are nevoie urgentă de tratament medical

Reprezentanții Asociației Special Rescue Unit au anunțat că telefonul adolescentei este vândut, iar aceasta are nevoie de tratament medical urgent.

Dacă aveți informații despre Ana-Maria, puteți contacta:

Mama: + 40 721 185 606

Poliția: 112

