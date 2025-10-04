Alertă în România! Marian a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 47 de ani, pe nume Marian Ghiță. Acesta a plecat voluntar de la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Dâmbovița, iar până în prezent nu a mai fost văzut. Poliția Română a cerut ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Cei care îl văd, sunt rugați să anunțe imediat oamenii legii.

Marian Ghiță are domiciliul în comuna Finta Mare din Județul Dâmbovița. La începutul lunii trecute, pe data de 6 septembrie 2025, el a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență din Târgoviște. A plecat voluntar de acolo, iar până acum nu a mai revenit acasă

Așadar, polițiștii au intrat în alertă și au cerut ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Cei care pot oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Marian Ghiță sunt rugați să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Orice ajutor poate conta și poate duce la identificarea lui.

Semnalmentele bărbatului sunt înălțime – 1,75 m, ochi căprui, constituție atletică, barbă grizonată și calviție. Oamenii legii au transmis că nu se cunosc articolele vestimentare pe care le purta la momentul dispariției.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Marian Ghiță. Este lege

Cine îl vede pe Marian Ghiță, este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, fragment extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

