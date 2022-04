Alertă la Brașov! Autoritățile îi îndeamnă pe locuitori să țină geamurile închise!

Un incendiu foarte puternic a început în Brașov, într-o piață de haine second hand, în cartierul Brintex. Autospecialele de pompieri s-au dus ca să stingă focul, cu apă și spumă. Autoritățile le cer cetățenilor să nu lase fumul să le intre în locuință.

Vineri seara, un incendiu a izbucnit în cartierul brașovean Brintex. Amploarea sa este foarte mare, fiind vorba de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Până la acest moment, nu s-au înregistrat victime, dar autospecialele continuă să vină, pentru a opri focul.

„Am fost anunțați de izbucnirea unui incendiu la o piața de fructe și de second hand. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Au fost chemate încă o autospecială de la Covasna și alta de la Câmpina. În acest moment, se acționează pentru limitarea incendiului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja. (CITEȘTE ȘI: După ce a aflat că mai are 8 luni de trăit, o tânără de 32 de ani a primit o nouă lovitură: „Soțul are o viață dublă, cu o colegă de la serviciu”)



Autoritățile au făcut anunțul. Ce trebuie să facă locuitorii din Brașov

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a transmis un mesaj de tip RO-Alert pentru brașoveni, pentru a-i îndemna să se ferească pe cât este posibil de fumul de la incendiu. Oficialii au menționat și faptul că focul nu are șanse să ajungă la zonele cu locuințe, în zonă fiind doar depozite de haine și alimente.

„Deocamdată incendiul este sub control. Nu este pericol în zona ca incendiul să se extindă la locuințe. În zone sunt doar depozite. A fost transmis mesaj RO-Alert sa se inchida ferestrele pentru ca se degaja un fum dens. Avem apa, am identificat și hidranti în zona”, a adăugat Ciprian Sfreja. (CITEȘTE ȘI:S-a dat startul la fonduri europene. Cine poate primi până la 120.000 de euro)