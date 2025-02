ALERTĂ medicală în România! 8 persoane au murit în doar 6 zile

În ultimele zile, 22 de persoane, printre care și un copil de doar trei ani, au murit din cauza infecțiilor respiratorii cauzate de gripă. Din cauza numărului mare de îmbolnăviri, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a declarat stare de alertă epidemiologică în România. De asemenea, autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a preveni răspândirea bolii.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a transmis că, între 20 și 26 ianuarie, au fost înregistrate 133.635 de cazuri de infecții respiratorii, incluzând gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumonii. Totodată, 8 persoane și-au pierdut viața.

La nivel național, au fost raportate 10.950 de cazuri de gripă clinică, doar în ultima săptămână. Așadar, autoritățile au luat măsuri drastice pentru a limita răspândirea bolii. De asemenea, românii au primit mai multe recomandări pentru a se proteja, precum:

Între timp, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre lipsa medicamentelor de la noi din țară. Problemele legate de aprovizionarea necesarelor în farmacii și spitale au fost semnalate odată ce numărul de cazuri de infecții respiratorii a crescut alarmant.

„Da, e o problemă pe care o cunoaștem și o monitorizăm și facem și lucruri concrete, nu doar monitorizăm împreună cu producătorii de ser fiziologic. Ne-am întâlnit deja de două ori și am stabilit măsuri concrete care să compenseze cererea crescută din această perioadă, pentru că serul fiziologic, prin politica de preț pe care o are România de foarte mulți ani, nu este interesant din punct de vedere comercial și avem o listă de medicamente pe care le numim critice, la care să putem să facem ajustări de preț, dar trebuie să fie o politică coerentă, nu una care să rezolve o situație de moment.

În timp, în ultimii mulți ani, anumite medicamente ieftine au dispărut de pe piață, ceea ce am putut să facem noi am făcut, am redus clawback-ul la medicamentele generice și am acceptat o mărire de preț între 7 și 14% la medicamentele cu valori între un leu și 50 de lei”, a declarat ministrul Sănătății.