Alertă! Rachete rusești au lovit turnul TV din Kiev. Transmisia a fost întreruptă

Războiul din Ucraina nu se mai oprește! În această seară, au început, din nou, bombardamentele la Kiev! Turnul TV, obiectiv important de infrastructură şi comunicații din Kiev, a fost lovit.

Imagini cu explozia au fost publicate pe reţelele de sociliazare!

Russians are destroying the Kyiv TV Tower.

They are trying to cut us off from communications. pic.twitter.com/ppi264K5Jf

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 1, 2022