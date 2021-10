Alessia, totul despre împăcarea cu fostul soț: ”Ne-am pus de acord, timpul trece...”

Alessia și fostul soț au îngropat securea războiului. Se spune că timpul vindecă tot, iar așa se pare că a fost și în cazul cântăreței care a revenit la sentimente mai bune. Ordinul de protecție a devenit istorie și cei doi s-au împăcat de dragul băiețelului pe care îl au împreună.

”Suntem foarte bine! Am terminat încă de la prima înfățișare, am căzut de comun acord și am făcut, cum se spune pe românește, o amiabilă. Ne-am pus de acord, timpul trece, rănile se vindecă, copilul crește și nu este bine să păstrăm tensiuni între noi.

Copilul orice s-ar întâmpla, părinții lui, cei doi, vor rămâne pentru toată viața aceiași. Am început să comunicăm mai bine pentru copil și atunci când s-a îmbolnăvit, îți dai seama, comunicarea a fost mai intensă’”, a declarat Alessia pentru Antena Stars.

Alessia a cerut ajutorul unui psiholog

Alessia a trecut prin clipe de coșmar atunci când partenerul ei a devenit violent, fapt ce i-a provocat traume . Cântăreața susține că pe numele bărbatului au fost emise două ordine de protecție, unul de cinci zile iar altul de trei luni. În plus, toată trauma prin care a trecut a împins-o către terapia la psiholog:

”Nu ne mai înțelegeam de mult timp. Au fost două ordine de protecție, unul de cinci zile și unul de trei luni. Eu încă fac terapie la psiholog, am fost și cu copilul la psiholog.

”Părinții lui sunt principalii vinovați pentru tot ce s-a întâmplat în relația noastră. S-au băgat în familia noastră aproape de la început”, a spus Alessia la Star News.

