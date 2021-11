Alex Bodi a fost eliberat din arest! Plasat sub control judiciar, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a luat o decizie neașteptată

Alex Bodi a ieșit din închisoare, iar acum vrea să aibă o viață cât mai discretă! Magistrații l-au plasat sub control judiciar, după ce a stat 30 de zile în arest preventiv, însă, acum, poate răsufla ușurat. Calvarul a luat sfârșit pentru Alex Bodi! Ieri, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost eliberat din arest și are planuri mari. Vrea să plece în Spania, pentru a-și revedea părinții, dar și pe fiica cea mare. Deși, în continuare, afaceristul este plasat sub control judiciar. Cu toate acestea, legea îi permite să părăsească țara, dacă declară acest lucru.

Așadar, pentru fostul soț al Biancăi Drăgușanu apele încep să se limpezească și își poate relua activitățile.

”M-am întors la viața normală și încep să îmi reiau din activități, am fost în standby în ultima lună. Totdeauna psihicul este cea mai puternică armă a omului, iar umorul te relaxează. Trebuie să mergi mereu înainte, chiar dacă întâmpini obstacole, pentru că nu ai de ales, totul depinde de tine… „

