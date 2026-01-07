Acasă » Știri » Alex Bodi, acuzații la adresa Ramonei Olaru! Cum ar fi jignit vedeta Antena 1 femeile din România: „Adică alea ce sunt? Resturi?”

De: Alina Drăgan 07/01/2026 | 21:47
Alex Bodi o taxează, din nou, pe Ramona Olaru

În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi și Dan Capatos au luat la disecat declarația controversată a Ramonei Olaru, care a agitat spiritele în ultima perioadă. Afaceristul a ascultat iar vorbele matinalei de la Antena 1 și a rămas neclintit. Alex Bodi i-a bătut, din nou, obrazul Ramonei Olaru.

În cadrul ediției din data de 7 ianuarie a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO invitat a fost Alex Bodi. Alături de Dan Capatos, acesta a parcurs, din nou, declarațiile controversate ale Ramonei Olaru, iar concluzia finală nu a fost deloc favorabilă pentru vedetă. Ce a spus Alex Bodi?

Alex Bodi, invitat la Dan Capatos Show

Alex Bodi o taxează, din nou, pe Ramona Olaru

Dan Capatos i-a prezentat lui Alex Bodi o altă nuanță a declarațiilor făcute de Ramona Olaru, însă afaceristul a rămas neclintit. Deși înțelege la ce s-a referit asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani, acesta punctează că, de fapt, problema stă în exemplul negativ pe care șatena îl dă pentru alte femei, din punctul lui de vedere.

Alex Bodi: Și eu, dacă am milioane de euro sau altul, înseamnă că suntem super deștepți? Te întreb pe tine.

Dan Capatos: Nu știu, asta spun. Așa, în felul în care a spus-o ea, sună rău. Dar, de fapt, a vrut să zică faptul că un bărbat cu școală, un bărbat evoluat, n-are cum să fie sărac. Un bărbat emancipat, care învață, care face…

Alex Bodi: Și e frumos că îți dorești chestia asta. Dar acum îți mai zic o chestie. Din respect pentru toate femeile, că multe femei sar așa și se iau după două poze… Celelalte fete care nu-și găsesc milionari și vorbesc cu oameni normali, modești, cu o situație financiară să zic normală, precară, cum vrei tu… „Săracii țineți-i pentru voi”. Adică alea ce sunt? Resturi? Sau proaste?

Dan Capatos: Da, da. Repet, ea nu s-a referit la milionari. A zis să câștige mai mult decât mine. Dacă ea câștigă 1.000 de euro, să câștige 1.100.

Alex Bodi: Eu am niște puncte pe care nu mi le pot scoate din cap. Săracii țineți-i pentru voi? Pentru voi, cine?

Dan Capatos: Majoritatea familiilor din România așa sunt. Despre ce vorbim?

Alex Bodi: Am înțeles. Nu ne punem să socotim și să calculăm banii ce-i face sau cum poate să-i facă. Pentru că, după aia, sunt obligat să zic niște detalii și nu vreau să fiu rău. O femeie care lucrează 10-12 ore cu iubitul ei și își permit să meargă doar o singură dată pe an în Grecia sau în Turcia, aia e proastă că îl iubește pe ăla de lângă ea?

Dan Capatos: Da, repet, se poate înțelege și așa. Însă cred că nu la asta s-a referit. Ea s-a referit la ea, nu la o femeie normală. A zis ”vreau să am un bărbat care…”

Alex Bodi: Pai când ție îți bătea cucuruzul dimineața în geam, acum 15 ani, și acum vii și stai undeva în București și vezi Herăstrăul…. Uiți? Uiți puțin.

Dan Capatos: Hai să vedem exact, pentru că întotdeauna apar, iată, nuanțe, să vedem exact ce a zis, că poate acum împreună reușim să facem analiză pe text mai bine. Hai să vedem exact mesajul acela.

Alex Bodi: Dar acum eu te întreb pe tine cine a declarat-o pe ea milionară?

Dan Capatos: Ai văzut că și aici spunea, nu s-a referit la o sumă exactă când a întrebat-o de milioane sau nu știu ce. Dar hai să analizăm contextul. Stătea relaxată, cu picioarele sub fund, într-o discuție lejeră. Câte prostii nu putem spune și noi la un pahar de șpriț, într-un context lejer? Poate că luată de val a zis prostia asta.

Alex Bodi: Eu sunt acum în vacanță, liniștit. Puteam să fiu la SPA, am venit de pe pistă să vorbesc cu tine. Ce înseamnă dacă eu stau arogant și relaxat acum? Eu te întreb, cine a declarat-o pe ea milionară și, în primul rând, îți mai pun o întrebare, că tu ești un om foarte deștept și cunoști străzile Bucureștiului din toate direcțiile. O femeie care se respectă și își dorește evoluție mai are nevoie de o carte de prezentare de asta, să zică „săracii țineți-i pentru voi, ce să caute sărac lângă mine?”

Dan Capatos: Eu rămân la ideea inițială că a făcut o mică aroganță, de care s-a speriat, deși a repetat-o. Că asta a fost prima oară și a mai repetat-o într-un alt podcast. Dar ok, să mergem pe ideea că a repetat această mică aroganță, dar pe care a nuanțat-o. Iar nuanțările nu sunt atât de dure pe cât afirmația inițială”, a fost o parte din discuția celor doi.

Ediția integrală de pe 7 ianuarie 2026 poate fi urmărită AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.ro.

