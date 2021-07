Alex Bodi, “dresat” de Justyna Gradek în iubitul ideal! În ce ipostaze inedite l-a filmat pe musculos + avem declarația persiflatoare despre mariajul ei | FOTO

Flacăra iubirii dintre Justyna Gradek și Alex Bodi s-a aprins de curând, însă, șatena sexy a reușit “să îl dreseze” într-un timp record pe controversatul afacerist! Dovezile au fost făcute publice chiar de vedeta originară din Polonia și, în plus, după ce s-a aflat că este o femeie măritată în acte, ea a făcut o declarație persiflatoare când a fost întrebată despre statutul ei… Luptător de wrestling Karol Miśkiewicz a aflat din presa de la noi că soția lui are o relație amoroasă cu Alex Bodi.

Alex Bodi, “dresat” de Justyna Gradek în iubitul ideal

În urmă cu câteva ore bune, Justyna Gradek a făcut un Q&A pe IG Story, iar una dintre întrebări a fost: “Are you married? (n.r.: Ești căsătorită?)”. După cum puteți remarca în imaginea din stânga colajului de mai jos, ea a oferit un răspuns ironic: “Do I look like I’m married? (n.r.: Arăt eu de parcă aș fi căsătorită?)”. Ulterior, ea a fost întrebată dacă este în prezent însărcinată și ea a reacționat tot cu o întrebare: “Cu cine?”, la care a adăugat două emoticoane, așa cum se vede în galeria foto a articolului.

Recent, diva a încărcat pe Instagram Stories o înregistrare realizată la un salon, unde, Alex Bodi a luat placa și i-a îndreptat o șuviță. Amândoi au zâmbit în timpul procesului “complicat” și, la un moment dat, ea a spus despre musculos următoarea idee: “My hairdresser… is the best (n.r.: Frizerul meu… este cel mai bun)”. În realitate, “frizerul” îi este iubit… și multe doamne și domnișoare ar vrea să își vadă partenerii în așa ipostaze… iar ele să se simtă extrem de răsfățate. Mândru de gestul său, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a sărutat-o pe umărul stâng pe noua lui cucerire.

Nu rata: Explozie de dezvăluiri despre modelul Justyna Gradek! Sexy-poloneza lui Alex Bodi este căsătorită! Karol Miśkiewicz o ține “sechestrată” în relație, iar Philipp Plein o acuză de furtul unei sume imense de bani

Karol Miśkiewicz a anunțat divorțul de Justyna Gradek azi-noapte

Luptătorul MMA Karol Miśkiewicz a publicat noaptea trecută un mesaj scurt și, în același timp, tranșant prin care a dezvăluit că el și Justyna Gradek divorțează.

“Suntem căsătoriți, dar divorțăm de comun acord. Nu mai răspund la nicio întrebare – cazul s-a încheiat”, a scris sportivul pe IG Story, după cum puteți vedea în colajul de mai jos… el a scris cu alb pe un fond negru în limba maternă.

Vezi și: Prima reacție a Biancăi Drăgușanu, după ce Alex Bodi s-a afișat cu noua lui iubită, la Mamaia. Imaginile au apărut pe Instagram. VIDEO

În vârstă de 27 de ani, Justyna Gradek a venit în weekendul care s-a încheiat în România și a petrecut două nopți incendiare în Mamaia, unde Alex Bodi și gașca lui de prieteni au așteptat-o. În clubul în care au petrecut cei doi au curs râuri de șampanie fină din partea antreprenorului pentru noua lui iubită, iar paparazzii CANCAN.RO au surprins imagini exclusive cu cei doi.

Te-ar putea interesa: VIDEO EXCLUSIV Noua “bunăciune” a lui Alex Bodi a testat cele mai erotice poziții chiar pe plajă, în văzul tuturor!

Sursa foto: CANCAN.RO & Instagram Stories / @gradek_justyna & @karlmmx7