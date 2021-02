Alex Bodi îi dă teroare Biancăi Drăgușanu? De ce a ajuns blondina să se teamă de fostul soț: „Am trecut prin multe momente violente”

Au ieșit la lumină detalii șocante din mariajul Biancăi Drăgușanu cu Alex Bodi. Blondina spune că a ajuns să se teamă de fostul soț și regretă faptul că a retras plângerea pe care a făcut-o anul trecut.

După ce a făcut publice mai multe imagini cu ea snopită în bătaie, Bianca Drăgușanu a vorbit la Xtra Night Show despre cât de mult regretă că a retras plângerea făcută împotriva lui Alex Bodi, în luna aprilie a anului trecut. Mai mult, blondina a ajuns să se teamă de afacerist.

„Când spun ceva, aduc și dovezi. Am fost nevoită să întregistrez pentru a dovedi că ce spun eu este adevărat. A mai existat un dosar de genul acesta anul trecut, în luna aprilie. Eu mi-am retras plângerea atunci și regret. Dacă nu-mi retrăgeam plângerea atunci, nu mai treceream prin asta. Am crezut că oamenii se pot schimba. Am fost manipulată și apoi s-a ajuns la stadiul următor: amenințări, șantaj. Am trecut prin multe momente violente”, a spus Bianca Drăgușanu la Xtra Night Show.

Bianca Drăgușanu se teme de Alex Bodi

Blondina a mai povestit în emisiunea lui Dan Capatos că i-a fost teamă că Alex Bodi va intra peste ea, în momentul în care va fi eliberat din arest.

„Am ajuns la un stadiu de efectiv mi-a fost frică că o să iasă pe 15. Mă temeam că o să intre peste mine, pentru că eu am fost înștiințată că el va ieși pe 15. Ce te face să crezi că dacă stă cu Daria nu poate să mă sune pe mine? Fugea ca un șoricel în spatele casei și mă suna. De 3 ori s-a întâmplat. Trecea de la o stare la alta”, a mai mărturisit Bianca Drăgușanu.

„În utima discuție pe care am avut-o cu el a băgat frica în mine rău de tot. Foarte agresiv verbal, foarte răzbunător cu „îți fac eu”, „îți arăt eu”, a mai spus Bianca Drăgușanu la Antena Stars.