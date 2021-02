Ce pedeapsă riscă Alex Bodi, în urma plângerii depusă de Bianca Drăgușanu pentru violență

S-a intalat un adevărat război între cei doi foști parteneri Bianca Drăguanu și Alex Bodi. Ambii și-au aruncat săgeți zilele acestea, în urma unei poze cu chipul blondinei plin de vânătăi. Ce riscă afaceristul în urma plângerii depusă de vedetă?

Bianca Drăgușanu susține că Alex Bodi a fost cel care a dat presei acea imagine, în care ea avusese parte de o operație de blefaroplastie. Ulterior, pentru a nu mai exista discuții în viitor, Bianca a decis să dea cărțile pe față în ceea ce privește violențele multiple la care a fost supusă în timpul relației cu Bodi. Ea a postat pe Instagram o „avalanșă” de imagini în care fața ei era maltratată, umflată și plină de vânătăi, în urma unor bătăi dure.

Bodi riscă ani grei de închisoare pentru lovire

Potrivit Art 193, din Codul Penal, Alex Bodi riscă până la 5 ani de închisoare pentru relele tratamente aplicate Biancăi.

„Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.”

Bianca Drăgușanu a depus două plângeri, una chiar în toamna anului trecut. Bodi a precizat la Xtra Night Show că nu îi pasă de nicio plângere depusă de vedetă.

“Poate să facă 50.000 de plângeri (…). Doamna declară multe chestii referitoare sau cu aluzie la mine, ca de multe dăți, dar se pare că nu știu câtă credibilitate mai are. În primul rând, eu nu vreau să îi mai intru în jocul ăsta murdar și am evitat asta aproape trei luni de zile. Am evitat total orice provocare venită din partea dânsei și să public această chestie nu cred că este un beneficiu pentru mine, având în vedere viața mea, punctul în care mă aflu. Relația în care mă aflu, deci nu m-ar avantaja sub nicio formă.

Ea a fost cu mine din 2018, în septembrie și noi ne-am despărțit anul trecut. Iar referitor la imaginile pe care le-am publicat, că am mai primit dintr-o grămadă de părți, ar trebui să știe că vine cu lucruri care s-au întâmplat acum doi ani, anumite chestii pe care eu mi le-am asumat și le-a recunoscut. Eu când fac ceva îmi asum, dar ea trebuie să aducă dovezi de moment. Sper să nu fie nevoit să vorbesc, pentru că nu mai vreau să intru în scandalul ăsta mediatic, pentru că eu nu trăiesc din asta”, a declarat iubitul Dariei Radionova pentru “XNS”.