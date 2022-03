Alex Bodi nu mai e bad boy lângă micuța lui! ”Musculosul” i-a făcut Selenei toate poftele

Alex Bodi se mândrește cu două fete de toată isprava! Chaqueline și Selena, pe care le iubește mai ceva ca ochii din cap. Din păcate pentru ”musculosul” din Mediaș, minunile lui sunt, mare parte a timpului, departe de el. Dar și când prinde ocazia, le oferă toată și luna de pe cer! Zilele trecute, a fost rândul Selenei să intre pe mâinile lui, iar Alex nu s-a mai dezlipit de ea. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

O fi Alex Bodi bad boy, dar când se află lângă prințesele lui se ”topește”. Pe Selena, fiica lui cea mică, a întâlnit-o zilele trecute. Și și-a programat să petreacă alături de micuță cât e ziua de lungă, ba a ”mușcat” puțintel și din noapte. Alături de fetiță a ajuns Alex Bodi în apropierea restaurantului Yoshi, în care sushi e printre preparatele de marcă, unde a avut loc ”debarcarea”.

”Musculosul” a sărit din mașină și a deschis portiera. Selena avea să coboare, dar tatăl a și ”înșfăcat-o” și, imediat, fetița era pe trotuar. Bodi a sărutat-o, a schimbat două vorbe cu persoana care rămăsese în autoturism, apoi a luat-o pe Selena de mână și a ajuns la restaurant. A intrat, s-a așezat la masă. Doi amici ai lui aveau să intre în același local și s-au tras lângă Bodi și micuța lui.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu avea să-i facă fetiței toate poftele culinare. Timp în care s-a amuzat cu ea, a întrebat-o una, alta… Ca un tată grijuliu, dar îndepărtat de soartă de una dintre ființele cele mai dragi lui. Dar seara s-a lăsat pe neașteptate, ziua a trecut ca gândul, iar Alex Bodi a decis că e timpul retragerii. Cei trei bărbați și Selena s-au ridicat de la masă și au pășit spre ieșire. Apoi, grijuliul tată s-a despărțit de prietenii lui și s-a retras spre casă, alături de micuță.

Alex Bodi are două fetițe, din două relații, cu Raluca Alexandru și cu Iulia Sălăgean. Din prima, ”musculosul” o are pe Chaquelin, care locuiește împreună cu Raluca în Spania, iar din a doua, pe Selena, departe de casă și ea, în Germania. „Am fost doar o singură dată căsătorit. Am o fată în Madrid și una în Germania. Călătoresc mult, eram mult plecat de acasă. Nu cred în ghinion, așa sunt lucrurile făcute. Eu sau oricine n-am sta cu o persoană cu care nu ne-am înțelege”, spunea Alex Bodi.

