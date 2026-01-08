Acasă » Știri » Alex Bodi nu se lasă! A pus tunurile din nou pe Ramona Olaru, la Dan Capatos Show: ”Tu nu ești o femeie cu bani dacă accepți să îți plătească milionarul cina”

De: David Ioan 08/01/2026 | 21:54
În noua emisiune „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi a făcut noi declarații incendiare despre conflictul său cu Ramona Olaru, subiect bine-cunoscut în mediul online.

În cadrul ediției din data de 8 ianuarie a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi a clarificat punctele sensibile ale disputei cu Ramona Olaru, susținând că nu a fost respins, că nu urmărește scandalul și că reacțiile sale au venit ca răspuns la jignirile publice.

Alex Bodi, invitat la Dan Capatos Show

Dan Capatos: Până la urmă, repet: un domn nu vorbește despre relațiile pe care le-a avut, indiferent de cât de rănit a fost.

Alex Bodi: Păi nu era frumos, de fapt, ca ea să dezbată anumite chestii cu mine. Eu nu vreau să intervin în viața lor personală – nici a ei, nici a lui. Nu asta este cauza dialogului.

Dan Capatos: În intervenția asta, faptul că ți-a dat cumva dreptate, aproape direct, cântărește foarte greu în acest „război”. Cum va evolua el… mă rog, „război”.

Alex Bodi: În primul rând, eu nu consider că este un război. Eu iau totul la mișto, dar am punctat niște chestii reale. Și dacă eram pus în postura să demonstrez, îi demonstram cu dovezi și cu probe instant, a doua zi. Doi la mână: personal, nu am nimic cu dânsa și nici nu port grijile pe spate nimănui. Eu am familie, am copii, de ei mă interesează, prietenii apropiați. O mai spun încă o dată, să se înțeleagă bine: nu am fost refuzat sau respins de fata respectivă. Ok? M-a deranjat cel mai mult că ne-a făcut proști în masă, iar videoclipul meu postat pe TikTok este o consecință a faptului că „ne vedem la București”. De ce să vin eu la București? Că am 100 de martori.

Dan Capatos: Nu, ea probabil – din ce am înțeles eu – vine la București și o reglați altfel. Cred că voia să se refere la un eventual proces, ceea ce s-ar putea întâmpla.

Alex Bodi: Bă, voi nu realizați? Şi-a făcut și bărbatul, și fratele, și iubitul prost. Și, în al doilea rând, vă face pe voi proaste sau fraiere că stați numai cu săraci. Nu poți să cauți în viața asta… Toți ne dorim o viață frumoasă, toți ne dorim lux, toți ne dorim prosperitate, toți ne dorim să trăim în locuri magice.

Dan Capatos: Pe de altă parte, o masă foarte mare de oameni a înțeles altceva. Adică nu toți s-au regăsit în zona asta și s-a creat o segregare între bărbați și femei, iar din nou au apărut acuzații de misoginism.

Alex Bodi: Dacă te știa toată lumea în țară – și valabil și pentru ea, și pentru altcineva – că ai o avere de vreo 10–20 de milioane și un statut și niște afaceri, atunci într-adevăr poți să vii să dai cu pumnul în masă și să zici: „Nu vreau un sărac să vină să crească pe urmele mele, să-l întrețin eu pe un bărbat sau să-l scot eu pe banii mei în lume.”

Dan Capatos: Dar știi că și asta e o retorică periculoasă. Adică tu încerci să spui: „Bă, indiferent cât ar avea, și ea e tot o săracă.”

Alex Bodi: Nu. Eu nu o fac săracă.

Dan Capatos: De la un moment dat încolo, de la o anumită sumă, poți vorbi și poți avea pretenții. Dar ea nu poate avea pretenții – asta am înțeles eu. Că ea nu câștigă foarte mult și că și ea e o săracă, și atunci de ce să fugă de săraci?

Alex Bodi: Păi uite, hai să… Nu vezi că mă înforțez, mă abțin? Să aibă mai mult ca mine. Ok, ce are?

Dan Capatos: Indiferent cât are: două boabe de fasole, ăla să aibă trei.

Alex Bodi: Bun, ok. Nu-l ia. Deci dacă are 50.000 curat, pe lângă o mașină și o casă, și 50.000 – lucru mare – să aibă în bancă, nu-l ia pe unul cu 100.000, cu mașină, cu casă și cu bani în bancă. Îți zic eu 100%.

Dan Capatos: În locul tău aș nuanța altfel declarația. De ce exclude ea iubirea dezinteresată?

Alex Bodi: Păi asta am vrut să zic. Ai văzut-o în vreun podcast să vorbească despre iubire? Să zică ceva de partea sentimentală?

Dan Capatos: Dacă e să vorbim în profunzime, îndrăgosteala este dincolo de rațiune și de capacitatea noastră de a controla. Dar ea pare că exclude… nu vreau să fie un atac, dar așa m-aș fi așteptat să fie întrebată: „De ce excluzi posibilitatea de a te îndrăgosti?” Pentru că îndrăgosteala nu ține de niciun control. Te-ai îndrăgostit, ți-a picat, s-a pus pata, a venit ziua. Te-ai îndrăgostit și nu mai întrebi pe ăla: „Bă, câți bani ai? Ce ai? Ce n-ai?” Nu știu… te-ai îndrăgostit.

Alex Bodi: Păi asta am zis: nu mai există iubire adevărată.

Dan Capatos: Da, poate n-am sesizat-o eu, n-am fost atent.

Alex Bodi: În locuri exclusive întâlnești oameni cu bani. Dar tu nu ai siguranța că omul ăla cu bani, care te impresionează poate în seara aia cu o șampanie sau cu o limuzină, sau că te scoate din cămărușca ta unde dormi cu prietena ta, cu un pat suprapus, și îți dă un suite… nu-ți garantează că are milioane acasă. Și nu-ți garantează că milionarul ăla o să te ia de iubită pe bune. Poate ești doar o distracție. Milionarii nu caută femei cu bani, în proporție de 90%.

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.ro.

Ediția integrală de pe 8 ianuarie 2026 poate fi urmărită AICI:

