Alex Bodi o pulverizează pe Iulia Sălăgean, după ce fosta soție a cerut ordin de protecție împotriva lui: ”Cum poți să minți în fața judecătorului?”

Alex Bodi a rupt tăcerea, după ce fosta lui soție, Iulia Sălăgean, a obținut un ordin de protecție pentru ea și pentru fiica lor, Selena, totul pe fondul unor acuzații grave! Afaceristul a reacționat! Iată ce a mărturisit pe rețelele de socializare!

Cunoscutul afacerist neagă toate acuzațiile și susține că întreaga situație este construită pe minciuni și interese materiale. Alex Bodi a afirmat că își iubește mult fiica și nu poate înțelege de ce fosta lui soție a luat o asemenea decizie. În opinia sa, ordinul de protecție nu are nicio bază reală, întrucât nu există probe care să indice orice formă de agresiune.

„Sâmbătă era așa de traumatizată și speriată de mine încât am fost cu ea la parcul de distracții (…) Toată chestia asta e din cauza foametei și lăcomiei! Doamna respectivă, care e un produs inventat, o apariție în București datorită mie. (…) M-a acuzat că am fost violent și sunt un tată agresiv. Eu, care îmi iubesc fetele ca pe ochii mei din cap (…) Și a luat un ordin de protecție împotriva mea, pe bază faptului că îi este teamă și fiicei mele. (…) Nu știu sub ce formă și cum ai ajuns să primești ordinul ăsta, pentru că nu există nicio dovadă, nu există niciun fel de agresiune, nu există nimic”, a mărturisit Alex Bodi.

Mai mult decât atât, Alex Bodi o acuză pe Iulia Sălăgean că ar fi făcut totul pentru a obține mai mulți bani. Afaceristul susține că în ultimele luni ar fi fost șantajat! Fosta soție i-ar fi spus că vrea să se mute la Sibiu, alături de fiica lui, motiv pentru care ar vrea să îi ia totul înapoi: „apartamentul, mașina și banii”.

Citește și: Iulia Sălăgean, reacție vehementă după ce a cerut ordin de protecție împotriva lui Alex Bodi. Make-up artistul este de neclintit

Vizibil afectat din cauza faptului că nu și-a văzut fiica de două luni, Alex Bodi a afirmat că este neîndreptățit și că este vorba despre o manipulare a copilului. Afaceristul a recunoscut că a fost uneori sever în educație, dar insistă că acest lucru vine din dorința de a-și învăța fetele să fie respectuoase și responsabile.

„Cum să nu îmi văd fetița două luni de zile? (…) Ești o femeie credincioasă, du-te la biserică și jură-te că te-am bătut eu! Sau jură-te că am traumatizat-o sau am bătut-o pe fetiță! Jură-te! (…) Eu am grijă de fetele mele, le învăț de bine și de rău. Și știu cum trebuie să respecte, cum să vorbească cu părinții, cum să vorbească cu lumea din jur. De asta sunt câteodată mai sever. (…) Cum poți să minți tu în fața judecătorului, să zici că viața ta e în pericol, când nu avea nimeni treabă cu tine. Și acum o săptămână m-ai chemat și am mâncat în Herăstrău cu tine și Selena. Cum? Când eu nu te-am atins!”, a spus afaceristul.