Alex Delea si-a declarat public simpatia pe care o nutrește pentru Carmen Grebenișan. Să ne așteptăm la un nou cuplu la Survivor?

Chiar înainte de a se îmbarca spre Republica Dominicană, Alex Delea a fost mai sincer ca niciodată și și-a mărturisit slăbiciune pentru Carmen Grebenișan. Să ne așteptăm la un nou cuplu la Survivor România 2023?

Se spune că nimic nu este întâmplător, iar plecarea lui Alex Delea la Survivor România, pare să fie de bun augur. După ce a fost lansată o provocare, în mediul online, între el și Zanni, câștigătorul competiției din 2021, au apărut primele noutăți cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla.

În cadrul unui interviu, pe lângă faptul că nu s-a pregătit deloc pentru comeptiție, Alex Delea și-a declarat slăbiciunea pentru Carmen Grebenișan.

„Îmi plac foarte mulți de la Survivor. Îmi place de Dan Ursa, de Alin Chirilă, de Robert. Din ce am urmărit, mi se pare niște concurenți foarte buni. Îmi place de Carmen Grebenișan, de Ionuț Iftimoaie, dar încă e devreme să spun cine ar putea câștiga. E acel gen de sezon în care se pot schimba foarte multe. Cred că nici publicul nu are un preferat clar la ora asta.

Nu știu când vom apărea pe sticlă. Sincer, nu am apucat să mă pregătesc deloc pentru Survivor. Normal m-aș fi pregătit pentru Survivor, dar am fost foarte ocupat zilele astea. Nu am apucat zilele astea să merg nici măcar la sală”, a declarat Alex Delea, pentru Fanatik.

Zanni, Delea, Oana Ciocan și Elena Chiriac se întorc la Survivor România 2023

După ce s-a lansat în mediul online o provocare. Zanni, Delea, Oana Ciocan și Elena Chiriac, sunt cei 3 concurenția care vor ajunge din nou în competiția Survivor România. Daniel Pavel, gazada emisiunii, a fost cel care a făcut anunțul oficial despre noile schimbări de la Pro TV.

„Trebuie să vă întreb… v-au luat puțin fiorii când Zanni, Delea, Oana Ciocan și Elena Chiriac au intrat live și s-au provocat reciproc, fiecare considerând că va fi mai puternic pe traseu? Pe noi aici, la depărtare de casă… ne-au luat instant.

Așa că nu am să vă mint, nu am stat deloc pe gânduri și i-am invitat aici. Abia aștept să ajungă și să-i vedeți și voi, acasă, cum se descurcă. Dacă și-au dorit… înseamnă că e vremea să intre rapid în adevărată arenă a curajului”, s-a aflat în jurnalul lui Daniel Pavel la Survivor 2023.