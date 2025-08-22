Alex Pițurcă a pupat-o, ei i s-a ridicat fustița! Brunețica l-a cucerit pe fiul fostului selecționer

Alex Pițurcă face ce face și atrage atenția de fiecare dată! De când este burlac în toată regula, fostul Cristinei ICH parcă umblă din floare-n-floare. După despărțirea de mama fiului său, fostul jucător al Stelei a fost surprins în nenumărate rânduri în compania mai multor domnișoare, probabil în încercarea de a-și găsi sufletul pereche. A avut ghinion până acum, dar… poate de data asta e cu noroc! CANCAN.RO l-a filmat, din nou, chiar în mijlocul Capitalei, alături de o brunetă focoasă. Fustița i s-a ridicat și…s-a văzut TOT!

După despărțirea de mama fiului său, Alex Pițurcă se află într-o continuă căutare de…iubite! Ori duce lipsă de afecțiune, ori vrea să îi facă în ciudă fostei partenere. După cum știți, Cristina ICH a fost cerută în căsătorie la începutul acestui an, după doar 6 luni de la despărțirea de Pițurcă. Nimic nu ne miră! Până la urmă, când fericirea îți bate la ușă, de ce să nu îi deschizi?

Alex Pițurcă a pupat-o și… brunetei i s-a ridicat fustița!

CANCAN.RO l-a surprins pe Alex Pițurcă, din nou, în joc! Recent, fiul lui Victor Pițurcă a ieșit alături de un prieten, dar și de o tânără brunetă la o cafenea. Nimic ciudat până acum. Corect? Ei bine, au petrecut ceva timp la Bob Coffee Lab, au râs, au glumit, a venit nota de plată, iar pentru că Alex Pițurcă demonstrează că este un adevărat gentleman, la plecare a condus-o pe brunețică la o mașină Uber. Destinația, bineînțeles, necunoscută, dar cert este că nu a putut să o lase să plece fără un pupic…măcar!

Din imagini vedem că tânăra nu îi este deloc indiferentă lui Alex Pițurcă. Semn că relația dintre ei ar fi abia la început, bărbatul a condus-o pe tinerică la mașină, iar când să îi spună „adio”, fostul jucător a încercat să o sărute. A primit un pupic pe obraz și bonus… fetei i s-a ridicat fustița! 😛

Îmbrăcat casual, cu pantaloni office bej, un tricou simplu și încălțat cu o pereche de pantofi din piele întoarsă, Alex Pițurcă părea foarte fascinat de prezența feminină care l-a însoțit. Misterioasa brunetă are un look destul de cool, haideți să recunoaștem! Un tricou lejer alb, cu o fustiță neagră până la posterior și o pereche de bascheți de la Dior în picioare…Putem spune că fiul lui Victor Pițurcă nu și-a schimbat gusturile la…femei! Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între cei doi, dar cu siguranță, chimie există! Imaginile o dovedesc!

