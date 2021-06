Alexandra Bodi, bătută? Cum au reacționat oamenii, după ce s-a afișat cu ochiul umflat și sângerând: „Te-au ajuns blestemele”. VIDEO

Nu există nicio zi în care Alexandra Bodi să nu uimească pe toată lumea. Dacă până acum s-a postat în fel și chip, în timp ce gătește sau dansează, de această dată și-a șocat fanii. Gospodina din Mureș a apărut cu ochiul stâng extrem de umflat și sângerând și toată lumea s-a întrebat ce anume s-a întâmplat cu ea.

Alexandra Bodi i-a șocat pe cei care o urmăresc pe TikTok, după ce a postat un clip video în care se pare că a pățit ceva rău la ochi. În clipul cu pricina, iubita lui Ionuț Bodi s-a afișat cu ochiul stâng umflat și sângerând, spre uimirea tuturor.

Deși nu a oferit niciun detaliu cu privire la cele întâmplate, internauții s-au apucat să-și dea cu părerea și să-i spună Alexandrei, în comentarii, că acest lucru rău i s-a întâmplat pentru că acum ceva timp l-a blestemat și l-a făcut pe Ionuț cu ou și cu oțet.

„Asta nu mi s-a întâmplat pentru că am blestemat eu, eu am blestemat și am spus ce am spus acum 4 luni, să vă fie rușine dacă spuneți asta”, s-a apărat Alexandra Bodi.

De ce nu se duce Alexandra Bodi la muncă

Pe contul ei de TikTok, Alexandra Bodi nu ezită să împărtășească totul cu fanii săi. De această dată, gospodina din Mureș a oferit un răspuns halucinant tuturor celor care o blamează pentru faptul că nu se duce la muncă. Pe rețeaua de socializare, Alexandra Bodi a mărturisit că nu se duce la muncă pentru că are ce să mănânce și nu are nevoie de așa ceva.

„O să mă duc, dacă am putere de la Dumnezeu, mă pot duce și la muncă. Dar eu n-ar trebui să mă duc la muncă pentru că am ce mânca și am din ce trăi, dragii mei. Să mor aici dacă vă mint! Pe live-ul ăsta, aici să-mi fie moartea. Să plângeți după mine, dragii mei” a spus Alexandra Bodi, pe TikTok.