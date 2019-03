Alexandra de la „Bravo, ai stil!”, victima unui accident rutier grav! A ajuns de urgență pe mâna medicilor

Alexandra, una dintre concurentele acestui sezon de la „Bravo, ai stil!”, a trecut prin clipe de groaza zilele trecute. In timp ce se intoarcea acasa, de la filmari, tanara a fost victima unui accident rutier grav. Masina in care se afla a fost implicata intr-un accident care s-ar fi putut sfarsit tragic, din vina soferului de taxi in care se afla aceasta, dupa cum povesteste Alexandra.

Imaginile tragediei cu Alexandra, pe targa, imobilizata la pat, in timp ce era transportata de medicii de pe ambulanta, precum si declaratiile tinerei, vor fi prezentate, in exclusivitate, in editia de maine seara a show-ului „Bravo, ai stil!”, difuzata la ora 23:00, la Kanal D.

„Povestea mea din aceasta seara este, de fapt, realitatea pe care o traiesc. Am trecut printr-un incident in seara in care m-am intors acasa, dupa Gala . Am fost victima unui accident rutier, soferul taxiului in care ma aflam l-a provocat. Am incercat sa vin saptamana aceasta la filmari, cu toate ca mi s-a recomandat sa nu vin. Eu sunt sigura ca o sa trec cu bine peste asta. Aceste momente prin care am trecut m-au facut sa imi dau seama cat de importanta este viata si ca trebuie sa o pretuim mai mult „, povesteste Alexandra.

Sirul intamplarilor, care i-ar fi putut fi fatale tinerei, il va dezvalui chiar Alexandra, pas cu pas, in editia de maine seara a show-ului „Bravo, ai stil!”, difuzata la ora 23:00, la Kanal D!