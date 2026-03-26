Alexandra Stan a primit un cadou inedit. Cu ce a fost surprinsă artista

Alexandra Stan a avut parte de un moment extrem de emoționant, după ce iubitul ei a surprins-o cu un cadou cu adevărat special. Tatăl fetiței sale a reușit să o impresioneze profund, până la lacrimi, iar artista nu a ezitat să împărtășească întreaga experiență cu fanii din mediul online.

Alexandra Stan și partenerul ei, Ștefan, trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată, iar vestea i-a apropiat și mai mult. Emoțiile sunt la cote maxime. Artista se declară extrem de fericită și recunoscătoare pentru sprijinul și atenția pe care le primește în această perioadă specială.

Cadoul care a emoționat-o pe vedetă

Gestul romantic făcut de Ștefan a demonstrat încă o dată cât de implicat este în această etapă importantă. Acesta i-a pregătit Alexandrei o surpriză delicată și plină de semnificație: un aranjament floral spectaculos, realizat din flori roz, care forma numele pe care îl va purta fetița lor – Eva. Alegerea culorii și a designului a fost una simbolică, reflectând emoția și bucuria venirii pe lume a micuței.

Reacția artistei nu a întârziat să apară. Vizibil emoționată, Alexandra Stan a mărturisit că este unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care le-a primit vreodată. Ea a fotografiat și filmat momentul, distribuind imaginile pe rețelele de socializare, acolo unde fanii au putut să îi vadă bucuria sinceră.

În plus, artista a oferit și câteva cadre noi în care își etalează cu mândrie burtica de gravidă. Într-un videoclip plin de tandrețe, Alexandra apare alături de Ștefan, cei doi radiind de fericire și emoție în așteptarea primului lor copil. Atmosfera din imagini transmite iubire, liniște și entuziasm pentru noul capitol care urmează în viața lor.

Fanii au reacționat imediat, trimițând mesaje de felicitare și apreciere pentru gestul romantic al lui Ștefan și pentru energia pozitivă pe care cuplul o transmite. Pentru Alexandra Stan, această perioadă pare să fie una cu adevărat specială, în care dragostea, familia și așteptarea unui copil se împletesc într-un mod armonios.

Artista, copleșită de emoții

Alexandra Stan a anunțat în urmă cu ceva timp că va deveni mamă pentru prima oară. Vedeta a dat vestea cea mare printr-un videoclip, alături de partenerul ei. Tot atunci, blondina a dezvăluit și care va fi numele copilului.

„Am știut întotdeauna că a fi mamă este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă. Însă ceea ce nu mi-am imaginat este cât de profund, cât de complex și cât de copleșitor de frumos poate fi acest sentiment cât de mult îți poate umple inima și întregul Univers”, scria Alexandra Stan, pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: Cine este și cu ce se ocupă iubitul Alexandrei Stan, de fapt. Ștefan Oprea și artista vor deveni părinți de fetiță

Cum s-a transformat viața Alexandrei Stan de când a anunțat că este însărcinată pentru prima dată. Viitorii părinți, topiți unul după celălalt!