Cum s-a transformat viața Alexandrei Stan de când a anunțat că este însărcinată pentru prima dată. Viitorii părinți, topiți unul după celălalt!

Ce bine le stă părinți! Alexandra Stan și iubitul ei radiază pe străzile Capitalei împreună și par nerăbdători să își cunoască fetița. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi după puțin timp de când au făcut anunțul cel mare, iar ea nu este deloc o mămică leneșă. Chiar dacă a confirmat sarcina, artista continuă să își ascundă burtica sub haine largi. Toate detaliile, în articol.

CANCAN.RO vă dădea primul vestea cea mare în urmă cu mai bine de 2 săptămâni, atunci când Alexandra Stan nu făcuse încă anunțul oficial și prefera să arunce doar săgeți pentru ca fanii să se prindă singuri. Imediat după, artista a confirmat faptul că va deveni mămică și că trece prin niște momente minunate din viața ei, după atâtea greutăți.

Alexandra Stan nu este o mămică leneșă

Alexandra Stan se iubește chiar cu toboșarul din formația ei și a găsit fericirea, în sfârșit, după un trecut amoros atât de tumultuos încât ar putea scrie o carte despre el. Vedeta se pregătește să devină mămică și pare mai fericită ca niciodată. CANCAN.RO a surprins-o alături de Ștefan Oprea în timpul unei plimbări prin Capitală. Chiar dacă burtica e măricică, Alexandra Stan nu se dă înapoi de la mișcare și îl însoțește pe iubitul ei peste tot. După ce au rezolvat treburi de familie și au fost la o firmă de contabilitate din Otopeni, Alexandra Stan și Ștefan Oprea s-au relaxat cu o plimbare pe marginea lacului.

Putem spune că cei doi chiar au stofă de părinți și vor forma tabloul de familie perfect. Momentan i-am ”prins” pe cei trei membrii împreună, chiar dacă micuța nu se vede încă, mai ales pentru că Alexandra Stan preferă să poarte în continuare haine largi care să îi ascundă burtica. Pentru această ieșire relaxată, artista a ales să poarte o bluză largă, colanți negri și încălțăminte lejeră, perfectă pentru o plimbare lungă. Ștefan Oprea a mers pe același stil relaxat și a purtat o bluză largă cu un detaliu interesant: o fetiță care dă drumul unui balon în formă de inimă, blugi largi și încălțăminte neagră.

De-abia așteptăm să vă oferim tabloul de familie în formula completă, după ce micuța va veni. Până atunci, rămâneți cu ochii pe noi!

