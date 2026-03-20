Alexandra Stan și-a etalat burtica de gravidă în cea mai frumoasă ipostază. Ce semnificație are numele ales pentru fiica ei

Alexandra Stan este însărcinată! După zile întregi în care și-a ținut fanii pe jar, vedeta a postat pe rețelele de socializare pentru prima dată imagini cu burtica de gravidă. Artista a adăugat și un mesaj emoționat și a dezvăluit și numele copilului.

Alexandra Stan se declară fericită și împlinită. Ea are o relație frumoasă cu Ștefan Oprea, iar motivele de bucurie s-au înmulțit. Vedeta este pentru prima dată însărcinată și a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Cântăreața s-a afișat cu burtica de gravidă printr-o serie de imagini de colecție. De asemenea, a dezvăluit că vor avea o fetiță, iar numele ei va fi Eva. Semnificația pe care o are numele este impresionantă.

Alexandra Stan va avea o fetiță

Vineri, 20 martie 2026, Alexandra Stan le-a făcut o surpriză excepțională fanilor ei. Ea a dezvăluit pentru prima dată că este însărcinată prin intermediul unor fotografii făcute pe plajă. În imagini apare alături de iubitul ei, Ștefan Oprea, și desenează numele pe care îl va purta fetița lor – vezi VIDEO de mai sus. Cei doi au ales un nume deosebit.

Pe micuța lor o va chema Eva, iar semnificația este una aparte. Numele este de origine ebraică și provine de la cuvântul „Chava”. Asta înseamnă „viață” sau „cea care dă viață”. Dacă ne referim la Biblie, Eva este prima femeie, considerată mama tuturor oamenilor. De asemenea, numele a fost asociat de-a lungul anilor cu feminitatea, forța și sensibilitatea. Femeile care poartă acest nume sunt percepute drept calde, intuitive și pline de energie bună.

Ce nume va avea fiica Alexandrei Stan

Pe lângă fotografiile impresionante, Alexandra Stan a adăugat și un mesaj emoționant. Ea a scris pe rețelele de socializare că se simte binecuvântată și că este începutul unei povești în trei.

„Am știut întotdeauna că a fi mamă este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă. Însă ceea ce nu mi-am imaginat este cât de profund, cât de complex și cât de copleșitor de frumos poate fi acest sentiment cât de mult îți poate umple inima și întregul Univers. Mă simt incredibil de binecuvântată că pot trăi asta alături de Ștefan și, mai ales, că putem să exprimăm prin muzică tot ceea ce simțim și să împărtășim această emoție și cu voi. Primăvara începe cu Eva! Și pentru noi Eva este viață, este iubirea noastră sinceră, profundă și neașteptată și începutul celei mai frumoase povești: povestea noastră în trei.

Sperăm să ajungă la voi așa cum a ajuns la noi și să devină un manifest al iubirii și al începuturilor.

Te iubesc pentru totdeauna… Eva!”, a scris ea în mediul online.

