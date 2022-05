Alexandra Stan a vrut să se sinucidă! „Am încercat de două ori…”

Alexandra Stan a făcut confesiuni dureroase în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar. Cântăreaţa a povestit faptul că a încercat să îşi ia viaţa de două ori. Artista a povestit ce a determinat-o să facă gestul necugetat.

Alexandra Stan a trecut peste o perioadă extrem de dificlă în viața sa, pe vremea când a fost agresată fizic de către fostul ei impresar, Marcel Prodan. Traumele prin care a trecut i-au lăsat urme adânci în suflet, iar din acest motiv şi-a revenit extrem de greu.

Alexandra Stan: „Am încercat de două ori…”

Relaţia pe care a avut-o cu fostul său impresar i-a făcut mult rău, iar în acea perioadă s-a gândit chiar şi la sinucidere.

„Nu găseam niciun motiv să trăiesc. Mă gândeam să-mi iau viața și chiar am încercat de două ori când eram cu Marcel. E clar că astea nu-s gânduri din lumină, de la Dumnezeu, bune”, a povestit Alexandra Stan.

”Eram în Elveția, printre munți, la un concert, și luasem pastile. A venit taică-miu să-mi zică să beau multă apă să vomit. El era tour managerul meu atunci și avea cartela de la cameră. La eveniment era și președintele Elveției de la acea vreme, era o petrecere privată la o stațiune de schi”, a adăugat artista.

Alexandra Stan, la un pas să semneze un contract cu o platformă pentru adulți

Alexandra Stan a vorbit, în urmă cu ceva timp, în cadrul unui podcast despre modul în care s-a decis să facă bani în pandemie. Cum evenimentele și concertele au fost restricționate, mai mulți artiști au fost nevoiți să se îndrepte spre alte domenii.

„Și, ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un „deal” (trad. înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan în cadrul podcastului „Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, cu DJ Gojira.

Sursă foto: Instagram