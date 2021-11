Alexandra Stan, detalii despre boala cu care a fost diagnosticată: „Eu mulți ani aveam impresia că…”

Alexandra Stan şi-a deschis sufletul în faţa fanilor săi şi a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Se pare că acestea s-au agravat după ce cântăreaţa s-a întors acasă din Dominicană. Mai exact, blondina a fost diagnosticată cu Tiroidită Hashimoto, din cauza stresului și a imunității scăzute.

În urmă cu câteva luni, Alexandra Stan a participat la show-ul Survivor, acolo unde şi-a testat limitele. Din nefericire pentru cântăreaţă acest lucru i-a cazat numeroase probleme de sănătate.

În cadrul podcastului găzduit de Gojira, vedeta a povestit că suferă de Tiroidită Hashimoto, boală pe care a dezvoltat-o pe baza stresului și a imunității scăzute: „Aveam probleme cu glanda.

Eu m-am îmbolnăvit de glandă, pentru că nu am mâncat și din cauza stresului. Am Tiroidită Hashimoto, este o boală autoimună, creierul meu produce anticorpi care distrug hormonii pe care îi produce glanda. Asta se întâmplă dacă ești stresat sau îți scade imunitatea.

Fiecare organ din corpul nostru și fiecare boală are un fundament, sunt psihosomatice, se somatizează în funcție de problemele emoționale, de traumele pe care le-ai avut. Aici (n.r. în zona tiroidei) este chackra comunicării, vorbirii. Eu mulți ani aveam impresia că nu pot să mă exprim. Am avut senzația asta mulți ani, că nu pot să ajung la oameni, de-asta vreau să-mi fac un podcast, ca să vorbesc.”, a declarat Alexandra Stan, pentru sursa citată.

CITEŞTE ŞI: ALEXANDRA STAN A VRUT SĂ SEMNEZE UN CONTRACT CU UN SITE PENTRU ADULŢI: „AVEAM ŞI UN NUME PENTRU ASTA”

Ce spune Alexandra Stan despre divorţul prin care a trecut

În goana după o relație serioasă și o familie, se pare că Alexandra Stan a omis câteva lucruri importante legate de chimia și de potrivirea dintre doi oameni. Deși fostul soț era prototipul bărbatului perfect, între cei doi a lipsit scânteia, fapt ce a dus ulterior și la destrămarea rapidă a mariajului.

„Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic.(…)

Vorbim! E un om pe care îl respect. La orice oră m-ar suna și ar avea nevoie o să fiu acolo. Eu când iubesc chiar iubesc. Când ne-am despărțit i-am zis că o să ajungă în presă. Ne-a fost greu să divorțăm să nu se audă. Am stabilit împreună niște chestii, ne-am mulțumim: băi, mulțumesc, ai fost prima mea soție! Ne-am căsătorit la mănăstire, o poveste frumoasă. E păcat să pierzi un om doar pentru că nu a fost să fie.

Eu mă bucur că nimeni nu a avut de suferit atât de mult. Cred că și Emanuel e ok și am trecut cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii. Ar fi fost o decizie grea pentru mine să divorțez de un om cu care am un copil.”, a spus Alexandra Stan, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Sursă foto: Instagram