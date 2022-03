Alexandra Stan nu s-a mai abținut și a răbufnit: ”Sunt prea mulți frustrați”

Alexandra Stan nu s-a mai putut abține și a răbufnit pe rețelele de socializare. Cântăreața a avut parte de un val de critici și de răutăți din partea mai multor utilizatori, iar acum s-a decis să le răspundă.

Alexandra Stan este una dintre cele mai sexy artiste de la noi. Cântăreața se pozează în diferite poziții extrem de „hot”, fără să îi fie teamă să își pună în valoare formele pe care le deține. Și, mai mult decât atât, primește și foarte multe mesaje din partea utilizatorilor platformelor sociale prin care fie este lăudată, fie este „hate-uită”. De data aceasta, Alexandra Stan a mărturisit că s-a săturat de comentariile urâte și nu mai are energie, practic, să le restricționeze accesul către contentul ei. Mai mult decât atât, artista a mărturisit că este aceeași persoană atât în viața reală, cât și pe internet. Cu alte cuvinte, artista preferă să nu aibă o „mască” în fața celorlalți.

„Chiar m-am răzvrătit! Sunt prea mulți frustrați pe Tik Tok și mulți copii care nu știu ce să facă și nu am chef să stau să le dau la toți delete, comentariu, ignore, report, block”, a transmis Alexandra Stan.

Alexandra Stan, la un pas să semneze un contract cu o platformă pentru adulți

Alexandra Stan a vorbit în cadrul unui podcast despre modul în care s-a decis să facă bani în pandemie. Cum evenimentele și concertele au fost restricționate, pentru a combate răspândirea virusului, mai mulți artiști au fost nevoiți să se îndrepte spre alte domenii, mai ales în mediul online. A fost chiar la un pas să semneze un contract cu platforma OnlyFans, un site unde utilizatorii plătesc un abonament pentru a vedea conținut destinat adulților.

”Și, ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un ”deal” (trad. înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan în cadrul podcastului „Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, cu DJ Gojira.

