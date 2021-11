Fire nonconformistă, Alexandra Stan dezvăluie tot mai multe detalii picante din viața ei. După ce a mărturisit că este bisexuală, acum, artista recunoaște că a fost la doar un pas să semneze un contract generos cu o platformă pentru adulți. Platformă de pe urma căreia colegul ei de breaslă Mihai Trăistariu, dar și alte domnișoare cu mare potențial au avut de câștigat destul de rapid.

Evenimentele cu public au fost restricționate, pentru a combate răspândirea coronavirusului, iar mulți artiști au fost nevoiți să se orienteze spre alte domenii, mai ales în mediul online.

Ce s-a întâmplat cu proiectul „În pat cu Alexandra Stan”

Este și cazul Alexandrei Stan, care, nonconformistă fiind, la cei 32 de ani ai ei, n-a avut nicio problemă să-și îndrepte atenția către o platformă destinată adulților. Platformă vizată inclusiv de către unul dintre colegii ei de breaslă, Mihai Trăistariu.

(NU RATA: ALEXANDRA STAN A CONFIRMAT DIVORȚUL! CE VA FACE CU INELUL DE LOGODNĂ)

“Am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un «deal» (înțelegere, n.r.) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»„, a spus Alexandra Stan într-un podcast.

