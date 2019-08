“Alexandra trăiește”. Mama elevei din Caracal răpite de Gheorghe Dincă a făcut anunțul

Mama Alexandrei Măceșanu a vorbit pentru prima oară, în public, despre drama prin care trece din momentul în care fiica sa a fost răpită și sechestrată de Gheorghe Dincă. Criminalul a declarat, în fața anchetatorilor, că a ucis-o pe Alexandra, însă mama ei crede că fata trăiește.

Mama Alexandrei Măceșanu spune, cu lacrimi în ochi, că fata ei trăiește și face un apel disperat către toți cei care pot oferi informații despre ea. Ancheta în cazul crimelor din Caracal se află în plină desfășurare, iar criminaliștii caută, în continuare, indicii care să confirme sau să infirme declarațiile date de Gheorghe Dincă. Mesajul emoționant al mamei Alexandrei Măceșanu a fost postat pe pagina de Facebook a lui Alexandru Cumpănașu.

“Eu simt că trăieşte. Ea este o fată puternică. Sper ca ea singură să scape, dacă Poliţia nu face nimic deocamdată. Sper din suflet ca toată lumea care poate da informaţii, care au văzut-o, îi rugăm din suflet să ne ajute să o găsim, să se întoarcă la noi acasă. O iubim și o așteptăm acasă. Sper ca autoritățile, măcar de data aceasta, să-și facă datoria. Mi-e foarte greu, pe zi ce trece e tot mai greu. Trec pe lângă camera ei și parcă o văd acolo“, spune mama Alexandrei.



”Nimeni nu merită să sufere în halul ăsta”

Alexandru Cumpănașu a postat un text alături de filmarea în care mama Alexandrei spune că fiica sa trăiește, scriind că – în perioada următoare – va face un anunț foarte important.

”APELUL SI DISPERAREA UNEI MAME IN FATA UNUI STAT MAFIOT SI ABUZIV: Dupa ultima vizita la parintii Alexandrei si disperarea acestor oameni recunosc ca am innebunit si nu mai astept nimic de la DIICOT! TREBUIE SA NE LUAM VIATA IN MAINI. ACEASTA FEMEIE ESTE DISPERATA asa cum este fiecare mama sau familie din Romania. De AZI M-AM hotarat. NIMENI NU MERITA SA SUFERE IN HALUL ASTA PT CA AVEM UN STAT MAFIOT. HOTARATI-VA DACA VREM SA TRAIM ASA SAU LUPTAM IMPREUNA!!! MIE MI-A AJUNS. VREAU SA SCHIMB ACEST SISTEM ODIOS. In perioada urmatoare voi face un ANUNT si am NEVOIE OPINIA si sfatul dumneavoastra”, a scris Alexandru Cumpănașu pe pagina sa de socializare.