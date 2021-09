Alexandra Ungureanu, discuţie „aprinsă” cu mama sa la „Asia Express”: „Nu mă ajuți deloc, dar DELOC”

Alexandra Ungureanu a ales să îşi testeze limitele alături de mama sa la „Asia Exprees”. Pentru cele două competiţia nu a fost lipsită de provocări şi momente tensionate. Din cauza stresului între mamă şi fiică a avut loc un schimb de replici… destul de dure.

Alexandra Ungureanu şi mama sa s-au certat la „Asia Express”. Totul a pornit după ce Adriana Trandafir și fiica sa au câștigat a doua amuletă, iar astfel au avut un avantaj de 10 minute în fața celorlaţi. Tot ele au stabilit ordinea în care vor pleca în misiune și echipele celelalte.

Mai mult decât atât, concurenţii au fost din nou puşi în postura de a găsi transport fără bani. Lidia Bule şi sora sa au fost ceva mai norocoase, în timp ce Alexandra Ungureanu şi mama ei au avut ceva probleme. Între cele două a pornit o discuţie, iar mama Alexandrei Ungureanu i-a reproșat fiicei ei că nu se îmbracă în ținute mai sexy, care să atragă privirile trecătorilor.

Mama vedetei era de părere că Lidia Buble și Estera reuşesc să oprească maşini pentru că îşi pun în valoare corpul.

„Fată, bublișoarele s-au îmbrăcat într-un fel și găsesc imediat. Crezi că cineva apreciază halatul tău‘, i-a reproșat Anca Ungureanu fiicei sale.

Alexandra Ungureanu a fost deranjată de cuvintele pe care mama ei i le-a spus la Asia Express.

Alexandra: Mie mi-a sărit țandăra pentru că discuția asta o avem foarte des, că ei nu-i place. Consideră că nu mă îmbrac potrivit pentru o doamnă/domnișoară care vrea să atragă atenția masculină.

Anca: Foarte bine. Bravo lor că au strategii.

Alexandra: Îți mulțumesc că ai grijă. Eu îți explicam o chestie, iar tu te duci într-o direcție foarte greșită.

Anca: Stau și mă întreb cum de opresc rapid la unii mașinile și la unii nu.

Alexandra: OK. Eu sunt eu. Am venit eu în Asia Express. Nu am venit să fac… era să zic eu un cuvânt, fără să jugnesc pe nimeni.

Anca: În momentul în care văd că toată lumea pleacă de la autostop și noi ne sufocăm și încercăm și nu reușim stau și mă gândesc tot timpul ce ar trebui să facem. Asta mă interesează. Lumea aia care te știe cum ești, te știe. Aici trebuie să fii și să punctezi momentul.

Alexandra: Nu mai vreau să discutăm despre asta. Nu mă ajuți deloc, dar DELOC.

