Alexandra Ungureanu, la un pas de o tragedie pe un vas de croazieră: ”Mi-a fost foarte frică”

Alexandra Ungureanu (41 de ani) a trecut prin clipe terifiante. Iubește să călătorească, însă, au existat situații în care a simțit cum îi fug picioarele de sub pământ. Artista a povestit cum a fost prinsă într-o furtună pe un vas de croazieră, dar și cum a reușit să facă față celor mai mari frici.

Aflată pe un vas de croazieră, artista credea că nimic rău nu i se poate întâmpla, însă Mama Natură s-a arătat cu mult mai puternică decât orice scenariu închipuit de ea. În cadrul unui interviu, Alexandra Ungureanu a povestit una dintre cele mai terifiante experiențe din viața ei de turist. A declarat în nenumărate rânduri că îi este extrem de frică de zborul cu avionul și că ar prefera oricând deplasarea cu mașina, ori cu trenul, însă inevitabilul s-a produs chiar în timpul unei excursii pe un vas de croazieră.

Alexandra Ungureanu: ”Furtuna pe mare a fost cea care a depășit frica mea de avion”

Întâmplarea de pe vasul de croazieră va rămâne în memoria ei, cel mai probabil, ca fiind una dintre cele mai zdravene sperieturi dintr-o vacanță. Chiar în prima zi de croazieră s-a pornit o furtună pe mare, fenomen meteo ce avea să o marcheze. Frica de avion a fost rapid înlocuită de frica de a nu muri în accident pe vasul de croazieră.

„Eu intru în adrenalină automat, pentru că îmi e extrem de frică să zbor. Prefer oricând mașina, trenul, prefer și vasul de croazieră pe care am fost. Uite peripeție! În prima zi de croazieră a fost furtună pe mare și dacă a fost ceva care a depășit frica mea de avion, a fost frica de a muri în accident pe vasul de croazieră, doar că înțeleg că lucrurile astea se întâmplă oricum, adică nu există acest pericol. Vremurile Titanicului au trecut, dar mie mi-a fost foarte frică”, a spus artista.

Trecând peste întâmplarea nefericită din croazieră, Alexandra Ungureanu nu are de gând să renunțe așa ușor la vacanțe, planurile fiind deja făcute pentru următoarele luni. Artista recunoaște că a cam exagerat cu plecările în acest an, motiv pentru care a cam rămas în urmă cu muzica, însă, mai în glumă, mai în serios, speră să recupereze orele pierdute în studioul de înregistrare.

”Una dintre vacanțele care deja sunt puse este în Delta Dunării. Eu călătoresc foarte mult în România. Îmi doresc foarte mult în toamnă să ajungă la Berlin, e un oraș pe care îl ador și nu am mai fost de mult. O să fie Grecia la sfârșit de septembrie. Anul ăsta era plănuită și o vacanță în Tenerife, dar încă nu știu când să-mi iau.

Având în vedere că eu călătoresc foarte mult, vacanța mea se distribuie în mod uniform pe tot anul și acum chiar am ajuns la concluzia că am exagerat un pic cu vacanțele pe început de an și am rămas în urmă cu muzica. Înainte de toate, eu sunt un artist, sunt cântăreață și recunosc că nu îmi place când rămân în urmă cu muzica, așa că voi fi în studio”, a concluzionat artista pentru Antena Stars.

