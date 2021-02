Alexandru Arșinel a reacționat! Actorul a fost judecat pentru faptul că primește o pensie destul de mare. „Mă necăjește că nici la vârsta asta nu sunt lăsat în pace”

Alexandru Arșinel a făcut primele declarații după ce a fost judecat pentru faptul că primește o pensie destul de mare. Cifrele au apărut în spațiul public, iar unii oameni s-au arătat revoltați de sumele pe care le încasează actorul.

Alexandru Arșinel, în vârstă de 82 de ani, a reacționat la acuzele aduse. Acesta a vorbit în cadrul unui interviu despre pensia pe care o are și s-a arătat revoltat de faptul că oamenii îl judecă pentru asta. Mai mult, actorul a argumentat totul și a spus că are peste 70 de ani de muncă, iar fiecare leu pe care îl primește acum îi merită din plin. (CITEȘTE ȘI: MĂRTURIILE LUI ALEXANDRU ARȘINEL DE PE PATUL DE SPITAL: „ȘI STELA POPESCU A FĂCUT ACEASTĂ OPERAȚIE”)

„Este o pensie pe care am obținut-o muncind. Există o indemnizație de merit pe care o dă Ministerul Culturii și eu am o obținut-o. Toate încasările mele sunt justificate oficial. Ele s-au adunat și consider că le merit. Am 82 de ani și în acești ani am obținut o indemnizație de merit și o pensie care se situează la un anumit nivel.

Pentru că sunt foarte mulți care nu au obținut aceste merite, li se pare că la mine este exagerat, dar mai sunt și alții. Dacă răspund și mă justific înseamnă că mă simt vinovat. Eu sunt trecut la pensie cu vreo 70 și ceva de ani de muncă, 20 de ani am fost director și 60 de ani am fost actor, am făcut turnee în toată lumea. Eu cred că ar trebui chiar să fiu felicitat. Mă necăjește că nici la vârsta asta nu sunt lăsat în pace”, a spus Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel primește acum 33.720 de lei indemnizație de revoluționar, 58.116 ca pensie. Mai mult, pentru faptul că este manager la Teatrul de revistă, acesta primește 90.733 de lei.

