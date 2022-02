Alexandru Arșinel a spus tot! Motivul real pentru care a fost înlăturat de la conducerea Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”

Alexandru Arșinel a vorbit despre situația delicată în care se află. În spațiul public s-a răspândit vestea cum că acesta ar fi fost înlăturat din funcția de director artistic al Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”. Invitat în emisiunea lui Cristi Brancu, actorul și-a spus of-ul și a povestit întregul șir al evenimetelor:

Alexandru Arșinel, înlăturat de la conducerea Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”?

Pentru a pune capăt speculațiilor apărute în spațiul public, Alexandru Arșinel a dezvăluit de la ce a pornit totul, dar și motivul real pentru care nu mai ocupă funcția de director artistic al Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”:

„Eu am renunțat la funcția de director artistic în favoarea unui coleg care a fost excelent în preluarea conducerii, eu nu am avut nimic împotriva numirii, eu am fost cel care a inițiat-o. M-a surprins însă lipsa de respect față de munca mea de 60 de ani într-un teatru și faptul că nu a arătat nici măcar cea mai mică atenție în efortul acestui actor. Tânjesc după Teatrul Tănase și colegii mei”, a declarat Alexandru Arșinel în emisiunea ”Exclusiv VIP”.

Vizibil dezamăgit de reacția autorităților și a unora dintre colegii săi, Alexandru Arșinel și-a alinat sufletul în timp ce a interpretat o romanță, chiar în platoul emisiunii. Actorul a declarat cu durere în glas că i-a fost dor să cânte:

„Mi-a fost dor să cânt. Trebuie să muncesc, să mă frec de scenă iarăși, să urc pe scenă și să simt din partea celor care populează acest teatru mai mult atașament”, a concluzionat actorul.

