Alexandru Arșinel, confesiuni emoționante! ”Dacă nu am aveam acest necaz cu soția mea…”

Alexandru Arșinel a făcut confesiuni de-a dreptul emoționante în cadrul unui interviu pentru o emisiune de televiziune. Renumitul artist a acordat un interviu pentru o emisiune de la Kanal D în care a povestit despre cum și-a cumpărat casa de vacanță, a vorbit despre familia sa și despre regretata actriță Stela Popescu, cea care i-a fost parteneră de scenă ani de zile, dar și foarte bună prietenă.(CITEȘTE ȘI: ”ESCROCII CU PAPION” AU ÎNGROZIT BOGĂTAȘII ROMÂNIEI. CUM SUSTRĂGEAU CEASURI SUPER-SCUMPE + SCHEMELE DUPONT & IPHONE PRIN CARE ÎȘI RUINAU VICTIMELE)

„Când am făcut casa, în 1982, aici era doar o singură casă. Îmi încarc bateriile când vin aici. Acuma sunt venit cu soția și cu sora mea. Am venit în concediu, suntem în vacanță. Chiar mă simt foarte bine. Dacă nu am aveam acest necaz cu soția mea, cred că am fi chiar fericiți. Dar, Dumnezeu ne mai dă și necazuri care ne aduc cu picioarele pe pământ… Stela (n.r. regretata sa parteneră de scenă, actrița Stela Popescu), Dumnezeu să o odihnească, voia neapărat la mare să își facă ceva, o căsuță. Și pentru ea, dar mai ales pentru Puiu Maximilian care iubea enorm de mult marea și apa. tare mult mi-am dorit o casă la munte. M-au încurajat condițiile acelea din perioada aia, ’90-’91. Se putea cumpăra și mai ieftin. Noi lucram masiv pe litoral și așa am reușit să adunăm niște bani. Ea să își facă casă la 2 Mai și eu la Sinaia. Când am văzut că e gata casa. Am inaugurat-o, eram într-un turneu în țară… M-am bucurat că aici s-au logodit cei doi băieți ai mei. casa pare micuță, dar ea are sus patru dormitoare”, a declarat Alexandru Arșinel la Teo Show.