Alexandru Chirilă dezvăluie la ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE care este primul pas pentru a trăi o viață lipsită de griji! “Banii sunt investiți lună de lună în…”

Alexandru Chirilă, specialistul în business și finanțe, dezvăluie în cadrul podcastului ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE care este primul pas pe care ar trebui să îl facă oamenii pentru a avea o viaţă lipsită de grji. Planul este foarte bine pus la punct, tot ce trebuie să faceţi este să citiţi următoarele rânduri şi să-l puneţi în aplicare!

Sâmbătă, 7 iunie 2025, jurnalistul Adrian Artene a lansat un nou episod de podcast alături de Alexandru Chirilă. Dialogul cu specialistul în finanţe vine într-un moment dificil pentru românii, mai ales după ce tot mai mulţi analişti au vorbit despre o criză economică fără precedent.

Alexandru Chirilă: „V enituri minus cheltuieli, egal economii”

Adrian Artene: Am citit la un moment dat un studiu extrem de interesant. Un stat nordic făcea profilul cetățeanului ideal. Vorbesc despre Finlanda. În urmă cu 3-4 ani citeam acest studiu și, printre alte calități, cetățeanul ideal finlandez, așa îl percepea statul, era cetățeanul care murea în prima zi de pensie. Asta ce înseamnă? Că statul finlandez, deci până acolo, el contribuia, dar în prima zi de pensie dispărea. Statul finlandez se dezbrăca de o povară financiară.

Vorbeşti despre această povară financiară pe care statul român, la un moment dat, s-ar putea să nu o mai poată purta în spate și să fie sufocat. Și toate predicțiile către zona respectivă ne îndreaptă. Dar acum, vorbeai tu de plan. Vreau să stabilim un plan. Nu ne vom ridica de la această masă până nu stabilim un plan. Cum să ne salvăm? Ce să facem? Pentru că, într-adevăr, faptul că vom ieși la pensie peste 20-30 de ani ni se pare o eternitate. Întotdeauna amânăm momentul când să facem un plan și spunem am vreme, am vreme, am vreme. De la an la an, noi ne amăgim crezând că avem vreme. Dar vremea, observăm că se scurtează. Timpul s-a comprimat. Din ce în ce mai repede ne apropiem de momentul când va trebui să supraviețuim.

Alexandru Chirilă: Eu am 35 de ani și preocuparea vis-a-vis de pensie m-a lovit când am trecut de 30 de ani. Și despre plan, cred că, în primul rând, cel mai important lucru în realizarea planului este să știm unde vrem să ajungem. Pentru mine, la vârsta pensionării, la cei 65 de ani pe care îi avem așa ca standard, îmi doresc foarte mult să trăiesc o viață lipsită de grijă. Trăită după valorile mele.

Sunt un om curios, îmi plac lucrurile de calitate. Sunt îndrăgostit de Spania, de cultura lor. Îmi doresc foarte mult să trăiesc într-un astfel de context. Și după calculele mele, pentru a ajunge să trăiești într-un astfel de context, voi avea nevoie de niște, de o avere netă lichidă în jur de 3,5-4 milioane de euro. Acum, pentru a ajunge acolo, a existat un plan. Și planul spune așa: de la 32 de ani de când am pus în practic planul, am investit la momentul respectiv 20.000 de euro. Apoi, lună de lună, venituri minus cheltuieli, egal economii, iar 1000 de euro sunt direcționați în propriul meu fond de pensie pe care îl administrez. În această pușculiță ta? În această pușculiță.

Mai departe, banii ăștia sunt investiți lună de lună în instrumente în care replicăm structura indicelui BET, România, obligațiuni de stat și obligațiuni corporate în România, Statele Unite și internațional în general Asia, India, Brazilia. Totul prin ETF-uri, acțiuni și obligațiuni. Practic, principiul este de a investi diversificat teritorial în mai multe teritorii, în mai multe tipuri de piețe de la frontieră emergente, piețe dezvoltate și în mai multe tipuri de instrumente financiare, adică ETF-uri, acțiuni și obligațiuni.

Iar planul este de a fi disciplinat pe parcursul celor 30 de ani, de a economisi lunar și de a direcționa banii. Nu caut să fac artificii, de a căuta investiții cu randamente de 1000%, de 100%, nimic de genul ăsta. Atâta timp cât toată strategia mea va obține 10% randament anual, eu îmi voi atinge obiectivul. Aici vorbim despre a opta putere a lumii, care se numește puterea dobânzii compuse.

