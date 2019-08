Alexandru Cumpănașu s-a dat de gol! Dovada că nu era deloc apropiat de nepoata lui, Alexandra

Foarte mulți s-au întrebat care era relația lui Alexandru Cumpănașu cu nepoata sa, Alexandra Măceșanu. Unchiul adolescentei a fost acuzat, în mai multe rânduri, că și-a câștigat capital de imagine în urma acestei tragedii, spunându-se în spațiul public că nu ar fi avut o relație atât de apropiată cu Alexandra precum afirmă de fiecare dată.

Alexandru Cumpănașu a negat, vehement, astfel de acuzații, însă a declarat – vineri – că ultima discuție cu Alexandra Măceșanu a avut loc în urmă cu un an.

“Ultima dată cred că am vorbit atunci când am fost acasă la mama, mergând foarte rar. Eu stau în București de 20 de ani și asta se întâmpla cred că… să fie vreun an? Cam așa! Suntem gard în gard – nu ai cum să nu interacționezi, să nu vorbești”, a spus Alexandru Cumpănașu la antena3.ro.

Intenționează să candideze la Președinția României

Alexandru Cumpănașu nu exclude ideea de a candida la Președinția României, declarând că dorește să lupte ”cu clanurile mafiote”.

„Am dus o bătălie fără să mă gândesc nicio secundă la nimic altceva. În acest moment este o viaţă liniştită şi aşezată. A mă înscrie într-o astfel de bătălie înseamnă să îmi pierd liniştea, să îmi pierd tot ceea ce astăzi îmi aduce confort şi dacă vreţi, ca oricărei familii linişte. Ei bine, eu vă întreb be dvs astăzi şi vreau să îmi răspundeţi cât se poate de sincer şi de direct. Trebuie să ştiu care este părerea dvs despre acest lucru. Este cazul astăzi să candidez la Preşedinţia României sau nu? Are România nevoie astăzi de un candidat la Preşedinţia României care să se lupte cu clanurile mafiote? Are România astăzi nevoie de un candidat care să se lupte cu mafia din fiecare judeţ?”, a spus Alexandru Cumpănaşu, într-un video postat pe pagina de Facebook.