Alexandru Cumpănașu spune că procurorul general i-a transmis că va fi deschis dosar pentru a verifica INML

Alexandru Cumpănașu a declarat, după discuția cu procurorul general, că Bogdan Licu i-a transmis că va fi deschis dosar penal in rem, la PÎCCJ, pentru a fi efectuate verificări la INML privind modul în care instituția a analizat oasele găsite la Caracal.

„La INML, domnul procuror general a transmis foarte clar că se va constitui dosar penal și se va dispune începerea urmăririi penale in rem – așa am înțeles eu. Secția competentă (…) va fi chiar Parchetul General, prin Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului General. Față de INML și față de ce am spus, raportat la ce Ministerul Sănătății a comunicat, avem un dosar penal care va fi întocmit și audieri pe care le vor face cei de la Parchetul General, ce vor prelua cauza”, a declarat Alexandru Cumpănașu, la ieșirea din Parchet.

Totodată, unchiul Alexandrei a mai precizat că procurorul general Bogdan Licu i-a mai transmis că va cere reaudierea procurorului Cristian Popescu, dar și a unor polițiști din cadrul IPJ Olt.

Raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătății privind INML a fost finalizat vineri. Verificările au fost dispuse de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, după ce Alexandru Cumpănașu a depus o solicitare în acest sens. Potrivit raportului, INML a respectat procedurile în analizarea probelor găsite în casa lui Gheorghe Dincă.