Alexandru Papadopol a recunoscut totul: “Sunt destul de fluctuant ca stare. Mi-e teamă că nu voi mai avea din ce trăi”

Actorul a fost în atenția pubicului în ultima perioadă din cauza problemelor avute în căsnicia cu Ioana Ginghină, care s-a terminat în această vară. Actorul a vorbit depsre personajul pe care îl interpretează și a recunoscut care este cea mai mare frică a lui.

„Abia după startul filmarilor, mi-am dat seama că interpretez un rol greu. Dar asta m-a incitat. Nu era vorba de o experienţă simplă, ci de una extrem de profundă. Or, pe un actor, tocmai asta îl atrage. Eu, mulţumesc lui Dumnezeu, n-am pierdut pe nici unul dintre apropiaţii mei, aşa că pentru a înţelege cat mai profund personajul, am apelat la oameni care au trecut prin drama unor decese fulgerătoare. Ei mi-au dat o viziune a ceea ce ar trebui să construiesc. Am înţeles care este starea de spirit a unui astfel de om: o pustietate sufletească, şi mai acut resimţită de un om profund şi sensibil, aşa cum e arhitectul pe care îl încarnez”, declara Papadopol, în Formula AS, despre personajul său.

„Sunt destul de fluctuant ca stare: când mă cuprinde curajul, când îmi ascult mai degrabă temerile”. Întrebat de ce anume îi este frică. Papadopol a răspuns: „Uneori, mi-e frică de ziua de mâine. Mi-e teamă că nu voi mai avea din ce trăi. Apoi, îmi revin şi îmi aduc aminte ce mi-a spus Sebastian Papaiani: “Timpul de-aia e făcut: ca să mergi cu el!”. Dar adevărata mea angoasă e legată de părinţii mei: mi-e teamă să nu se îmbolnavească, sa nu paţească ceva, Doamne fereşte, ceva. Aşa că, până la urmă, cea mai aprinsă dorinţă a mea e sa fim cu toţii sănătoşi. Să ne putem bucura de timpul pe care ni l-a îngăduit Dumnezeu şi să nu ne amorţeasca sufletele”.

Alexandru Papadopol și noua iubită, Adriana Irimescu, împreună și pe platourile de filmare

În vârstă de 44 de ani, Alexandru Papadopol a obținut rolul principal într-un nou serial, care va apărea în curând la HBO. Noua iubită, Adriana Irimescu, joacă și ea în același film, însă, într-un rol secundar. Astfel, cei doi se bucură de enorm că pot petrece timp împreună chiar și atunci când muncesc sau în pauzele făcute pe platourile de filmare pentru noua peliculă.

Având în vedere că este ocupat cu noul proiect, Alexandru Papadopol va putea abia din noiembrie să petreacă mai mult timp alături de Ruxi, fiica lui și a Ioanei Ginghină. Vă reamintim că actorul și fosta soție s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru “Numai iubirea” – prima telenovelă românească.