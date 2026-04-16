Alexia Eram, disciplină totală în plină primăvară. Fiica Andreei Esca a dat drumul la treabă, dar fără chef

Alexia Eram a încheiat perioada Sărbătorilor Pascale cu energie și este gata să se întoarcă la sala de fitness! CANCAN.RO a surprins-o în timp ce jongla, cu…nu una, ci două genți, la o sală de sport din nordul Capitalei! Sigur, una dintre genți, cea verde, e ceva ce atrage imediat privirile. Ne-am dat seama deja că fiica Andreei Esca are o colecție impresionantă de poșete.

Serioasă, cu un chip impasibil, absolut diferită de persoana exuberantă și extrovertită de pe contul ei de Instagram, Alexia Eram a fost surprinsă în timp ce cobora de la bordul simpaticului ei BMW mov, care îi place atât de mult și lui Tonghi, iubitul Alexiei. După o perioadă plină de mese copioase, influencerița s-a decis că este momentul să își reia antrenamentele sportive pentru a-și pregăti corpul pentru sezonul estival care bate la ușă.

Alexia Eram și-a scos din nou gențile la înaintare

Chiar și atunci când merge la sala de fitness, Alexia rămâne tot un fashion icon. La brațul influenceriței am zărit o geantă Prada Moon, care „sare” de 1.500 de Euro, dar în dressing, fiica Andreei Esca are gentuțe mult mai costisitoare. Cât despre cealaltă, e geanta de sală, ceva banal, dar practic și încăpător. Poate merge la TRX.

Dar un ochi mai vigilent descoperă o mică șotie de-a Alexiei, o persoană extrem de inventivă. Azi a reușit hattrickul! Și-a asortat ținuta, adică hanoracul de la Adidas cu accente turcoaz cu geanta verde și cu… etrierii BMW-ului, vopsiți într-o nuanță similară, plus dungile teal de pe caroseria mașinii. Jos pălăria, Alexia! De data asta nu mai poate nimeni să spună că nu s-a reușit asortarea, cum s-a întâmplat când a ieșit cu Hermès Birkin albastru cobalt la o ținută all black. (VEZI AICI MAI MULTE)

Influencerița nu părea în toane bune

De-a lungul timpului, Alexia ne-a obișnuit cu apariții în care zâmbetul nu îi dispare de pe chip. De data aceasta, CANCAN.RO a surprins-o puțin mai moody și nu părea că a avut cea mai frumoasă dimineață. Ce e drept, este de apreciat că la ora 10 dimineața era în fața sălii de fitness, dar poate vedeta mai voia să doarmă puțin sau era somnoroasă. Există și o vorbă, „cine se trezește de dimineață, departe ajunge”. Cert este că a vrut să ascundă totul sub ochelarii de soare care nu îi lipsesc niciodată.

Deși Alexia Eram a ieșit din nou fără Tonghi, relația lor pare să meargă excelent, participă împreună la campanii de brand și chiar sunt fericiți. Instagramul lor duduie de poze wow împreună. Sigur, la sală nici nu ar fi cazul să meargă de mânuță, pentru că antrenamentele fetelor sunt de obicei secrete. Doar ele trebuie să știe de unde apar pătrățelele!

Alexia Eram a scos, din nou, artileria grea din dressing. O nouă zi, o altă geantă de brand