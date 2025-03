Alexia Eram, în acțiune! Noul iubit are de ce să fie mândru, Mario Fresh își roade unghiile!

În viaţa Alexiei Eram s-a aşternut liniştea. Fiica Andreei Esca este în sfârşit fericită după despărţirea de Mario Fresh. A lăsat trecutul în urmă, iar viitorul sună foarte bine. Programul influenceriţei este destul de încărcat, dar întotdeauna îşi face loc în agendă pentru exerciţii fizice. Şatena arată impecabil şi este musai să se menţină în formă. CANCAN.RO a surprins-o recent în timpul unui antrenament în aer liber.

Alexia Eram se concentrează în ultima perioadă pe viaţa profesională. Aşa cum bine ştiţi deja, tânăra are şi o relaţie de câteva luni, dar nu şi-a expus prea mult partenerul. Cel mai probabil a învăţat din greşeli şi bine face! Comunică frecvent cu fanii din mediul online, însă le arată acestora lucruri ce ţin doar de proiectele sale. Viaţa de influencer nu e deloc uşoară, dar tânăra face ce face şi reuşeşte să îmbine utilul cu plăcutul.

Aşa se menţine Alexia Eram în formă

Spre exemplu, aşa cum vă spuneam la începutul articolului, şatena a decis într-o după-amiază când nu avea atât de multe lucruri urgente de rezolvat, să aloce câteva ore sportului. S-a îmbrăcat adecvat, şi-a pus căştile şi a luat-o la pas prin Herăstrău. Fiica Andreei Esca nu a trecut neobservată, trecătorii au recunoscut-o chiar şi nemachiată pentru că în ceea ce o priveşte, diferenţa nu este ca în alte cazuri 😂😂

CITEŞTE ŞI: Alexia Eram l-a sărutat pe iubi cu patos în mijlocul mulţimii. Nu mai există niciun dubiu! Fiica Andreei Esca a dat-o pe față

Revenind, după câteva ture de parc, antrenamentul Alexiei a fost întrerupt de un apel. Nu ştim exact cine a deranjat-o, însă a fost ceva cu siguranţă important, iar cu această ocazie, tânăra a luat o pauză şi s-a aşezat pe o bancă. A discutat ce a discutat, apoi s-a îndreptat spre casă, moment în care am putut s-o admirăm în toată splendoarea. Ce-i drept are cu ce se lăuda!

Fiica Andreei Esca, o „romantică incurabilă”

Celebra influenceriţă trăiește una dintre cele mai frumoase perioade. În urmă cu ceva timp, vedeta ne-a povestit cât de fericită este acum și cât de mult îi priesc schimbările pe care le-a făcut. Mai mult, tânăra a dat câteva ceva din casă şi a dezvăluit cum îi place să fie tratată de partenerul ei.

„Îmi plac alintăturile în relație, sunt o romantică incurabilă, sunt emotivă și sensibilă. Îmi place să fiu alintată și să alint persoanele dragi. Sunt foarte emotivă, dar am exersat în timp să-mi ascund emoțiile. Jobul meu are ca datorie să nu fiu atât de emotivă și să știu să gestionez anumite situații, dar da, sunt o persoană foarte sensibilă. În momentul de față sunt foarte fericită, pot spune asta”, a spus Alexia Eram, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.