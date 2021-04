Alexia Eram l-a cuplat pe Mario Fresh! Cu cine spune că s-ar potrivit artistul, dacă nu ar avea o relație cu ea. „Știu că îi place. L-am dat de gol acum”

Alexia Eram a dat din casă și a spus ce vedete simpatizează Mario Fresh. Mai mult, unele dintre ele s-ar califica drept potențiale iubite. Alina Eremia, Geanina Ilieș și Adelina Pestrițu se află în top.

Recent, Alexia Eram și Mario Fresh au fost invitați în cadrul unei emisiuni tv, unde au fost supuși unei provocări de zile mari. Tânăra a trebuit să de procente, de la 1 la 100, pentru vedetele care s-ar potrivi cu iubitul ei. Alexia nu a stat mult pe gânduri, a acceptat imediat provocarea și a dezvăluit și unele simpatii pe care artistul le are. (CITEȘTE ȘI: ALEXIA ERAM O SĂ ÎNNEBUNEASCĂ DE GELOZIE! MARIO FRESH S-A POZAT ÎNTR-O IPOSTAZĂ INTIMĂ CU O DOMNIȘOARĂ, ÎN MAȘINĂ)

„S-ar potrivi cu Adelina Pestrițu, nu am de ce să spun că nu, dar nu am cum să spun asta pentru că e deja căsătorită, are copil. I-aș vedea, e brunetă, are corp frumos. 70%. Alexandra Stan nu cred că e potrivită pentru el.

Nu l-aș vedea. Nu știu, adică…nu cred că s-ar potrivi. 10% pentru ea. 80% pentru Alina Eremia. Îmi place de ea, e frumoasă. 20% pentru cântăreața Ami. Geanina Ilieș, wow. 90% pentru ea. Știu că îi place de ea. L-am dat de gol acum. El mi-a spus că îi place de ea”, a spus Alexia Eram, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Alexia Eram l-a cuplat pe Mario Fresh

Alexia nu s-a oprit aici și a vorbit și despre alte dive din showbiz. Dacă unele se califică pentru postura de iubită a artistului, altele nu au nicio șansă, potrivit tinerei. (VEZI ȘI: MARIO FRESH ȘI ALEXIA ERAM, LA UN PAS DE DESPĂRȚIRE! CE NU S-A ȘTIUT PÂNĂ ACUM DESPRE RELAȚIA LOR)

„Inna arată foarte bine și mie îmi place foarte mult de ea, dar nu cred că e genul lui. Ea e mai sport. Ei îi plac femeile care sunt mai elegante. O să spun 40%. Iulia Albu nu cred că e genul lui. Vrei să crești o gâină, Mario? Nu, cred că tot 10%. Andreea Antonescu…0%. Nu cred că s-ar potrivi. Antonia este o femeie superbă și cred că s-ar potrivi cu ea pentru că semănăm. Toată lumea îmi spune că semăn cu ea”, a mai spus Alexia Eram.

