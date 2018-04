CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezenta, acum câteva zile, imaginile aroganței lui Gigi Becali, care și-a parcat bolidul de 200.000 de euro chiar în stația de autobuz, pe contrasens și un pic în diagonală, doar pentru a sorbi o cafea la Nuba, în Dorobanți (TOATE DETALIILE AICI). La scurt timp, fotbalistul răsfățat de la FCSB își imita patronul. Denis Alibec a parcat, la rându-i, tot în stație, și tot un bolid, doar că ceva mai ieftin, McLaren, de 170.000 de euro!

Denis Alibec l-a uluit pe Gigi Becali în toamna anului trecut, atunci când și-a cumpărat o super-mașină, un McLaren. Pe care a dat nu mai puțin de 170.000 de euro! Patronul l-a taxat, mai ales că era perioada în care ”lăudatul” Denis nu prea făcea mare lucru pe teren.

„Alibec dacă ascultă e jucător de 30-40 de milioane. Dar nu va deveni pentru că are suficienţă. Suferă de suficienţă. E om care vrea lucruri mici de la viaţă. Dacă el şi-a luat maşină de 170.000 de euro… Cum să iei maşină de 170.000? Cumperi o asemenea maşină dacă ai salariu de un milion. Aşa, ce faci, îţi dai salariul pe un an pe o maşină? La câte am făcut pentru el, la câte concesii… Am încercat totul şi nu am putut şi mi-am dat seama că nu pot”, spunea Becali.

(VEZI ȘI: PRIMA FEMEIE CU CARE ALIBEC ESTE FOTOGRAFIAT ÎN IPOSTAZE INTIME ÎN ULTIMUL AN!)

Dar apele s-au liniștit, Gigi Becali s-a împăcat cu ideea că, deh, e un fotbalist cu ținte extrafotbalistice exagerate, iar Denis încă își caută traseul de altădată, direct pe poartă…

Altfel, în afara terenului este la fel de haotic și indisciplinat. Doar că aici nu mai înjură, nu mai gesticulează! Parchează calm. Și greșit. Voit. Zilele trecute, a făcut aroganța cu care chiar patronul său a sfidat regulile de circulație. Denis, grăbit nevoie mare, și-a tras bolidul pe dreapta, pentru că era urgent, își dăduse întâlnire cu un prieten și era în întârziere.

Doar că acea ”dreapta” s-a nimerit chiar în stația de autobuz. ”Și ce dacă”, și-o fi zis atacantul pe care doar Șumudică a reușit să-l domolească, doar are bani de amendă și, poate, cu puțintel noroc, scapă nepedepsit. Ceea ce s-a și întâmplat.

(CITEȘTE ȘI: ”PERLA” LUI GIGI BECALI E TOP: ARE MC LAREN DE 170.000 € ŞI…)

Ora în care autobuzele și-au luat călătorii din jurul excentricei mașini a fost de bun augur pentru ”Denis, pericol public”. El și-a rezolvat treburile, apoi, grăbit, a traversat, atent însă, că doar picioarele lui valorează milioane de euro. A urcat în mașină, a butonat puțin telefonul, s-a asigurat, e drept, și a ”tăiat-o” în viteză.

A ”sorbit-o” din priviri din toate pozițiile

Mașina lui Denis Alibec nu s-a ”plictisit” deloc lângă bordura din stație. Un trecător a făcut ochii mari când a zărit-o. S-a apropiat de ea, ca de o femeie la prima întâlnire, a ”periat-o”, a pozat-o, s-a uitat și din față, și din spate… Apoi a fotografiat-o, așa, de suvenir. Până când a apărut Denis, ”iubitul” ei, și atunci tinerelul și-a luat viteză.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)