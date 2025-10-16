Alimentele pe care românii le consumă zilnic, dar specialiștii le evită. La ce pericole se supun

Un nou semnal de alarmă vine din partea specialiștilor internaționali privind alimentația modernă. Cercetătorii au analizat impactul consumului de carne roșie și produse lactate asupra sănătății și mediului, iar concluziile sunt îngrijorătoare. Potrivit unui studiu amplu publicat în revista The Lancet, reducerea acestor alimente din dietă ar putea salva milioane de vieți în fiecare an și ar contribui semnificativ la scăderea poluării globale, conform CSID.

Experții atrag atenția că un consum ridicat de carne roșie este asociat cu afecțiuni cardiovasculare, cancer și diabet de tip 2, în timp ce produsele lactate în exces pot favoriza creșterea colesterolului și alte dezechilibre metabolice. În contrast, o alimentație bazată pe legume, fructe, cereale integrale și proteine vegetale ar reduce riscurile de boală și ar sprijini un stil de viață mai sănătos și sustenabil.

În România, carnea roșie și lactatele rămân printre cele mai consumate alimente, fiind prezente zilnic pe masa multor familii. Totuși, medicii recomandă moderație, mai ales în contextul în care obiceiurile alimentare nesănătoase continuă să crească rata bolilor cronice. Schimbarea dietei nu înseamnă renunțarea completă la aceste produse, ci alegerea echilibrului și a porțiilor controlate, pentru a proteja atât sănătatea, cât și planeta.

