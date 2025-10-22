Alimentul „sănătos” preferat de români la micul-dejun care, însă, distruge sănătatea. Avertismentul dr. cardiolog Gheorghe Cerin

Medicul cardiolog Gheorghe Cerin demontează cele mai întâlnite și frecvente mituri despre alimentația de la micul dejun al românilor. Specialistul atrage atenția asupra unor greșeli frecvente făcute în prima parte a zilei, notează CSID.

Gheorghe Cerin, medic primar în cardiologie, doctor în științe medicale și membru al Societății Europene de Cardiologie, trage un semnal de alarmă în ceea ce privește alimentele pe care românii le preferă la prima masă a zilei, dar și despre greșelile frecvente pe care le fac la micul dejun – continuă să citești AICI despre alimentul care distruge sănătatea.