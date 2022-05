Alina Pușcaș a ajuns pe mâna medicilor! Diagnosticul neașteptat pe care l-a primit prezentatoarea de la Antena 1

Alina Pușcaș a trecut prin momente dificile. Prezentatoarea de la Antena 1 a reuşit să îşi îngrijoreze fanii după ce le-a povestit acestora faptul că a suferit un accident. Vedeta a ajuns de urgenţă pe mâna medicilor care i-au pus un diagnostic neaşteptat. Iată despre ce este vorba.

Alina Puşcaş este una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România. Vedeta este foarte activă în mediul online, acolo unde îşi ţine fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viaţa sa.

Recent, aceasta le-a dezvăluit celor care o urmăresc faptul că s-a accidentat destul de tare la picior. Înainte de a merge la medic, vedeta le-a mărturisit fanilor ei că speră să nu fie nimic grav pentru a putea continua filmările emisiunii Te Cunosc de Undeva.

În urma investigaţiilor, vedeta a aflat că are entorsă de gradul 1 și este nevoită să respecte cu stricteţe tratamentul prescris de cadrele medicale.

„M-am cam speriat și am fugit direct la doctor. Am primit și verdictul ortopedului, entorsă de gradul I. Trebuie să-mi imobilizez glezna timp de trei săptămâni, timp în care trebuie să fac și o recuperare. Fără recuperare, risc să rămân cu o gleznă de 10 centimetri în plus față de cealaltă.

Nu e de glumă cu astfel de lucruri, așa că, e clar cât de important este să mergeți la medic atunci când se întâmplă astfel de lucruri. Nu faceți lucrurile după ureche, că nu e bine. Trebuie să luați și tratament corespunzător și toate cele”, a declarat Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.

Alina Puşcaş o mămică împlinită!

Alina Pușcaș este împlinită pe toate planurile. Vedeta are un soț care o iubește și o susține necondiționat și trei copii minunați care le aduc bucurii în fiecare zi. Alina Pușcaș nu este o mamă posesivă, însă grija pentru micuții ei este la ordinea zilei.

”Nu sunt o mamă posesivă, chiar deloc, dar îmi fac griji pentru ei în permanență. Au crescut toți trei având bonă în casă, deci nu s-a pus problema să accept greu să-i las cu altcineva. Nu mi-am dorit niciodată ca vreunul dintre copii să fie dependent total de noi.

Nu am permis niciodată să fie certați, pălmuiți, zgâlțâiți… Eu sunt mamă şi dacă e cazul, doar eu am acest drept, nimeni altcineva. Sunt mamă-Scorpi- on (râde) şi nu sunt nici posesivă, nici permisivă. Sunt exact la mijloc, la jumătate din toate”, a declarat Alina Pușcaș pentru VIVA!

Sursă foto: Instagram