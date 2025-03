Alina Sorescu, despre noul capitol, după divorțul de Alex Ciucu: ”Asta m-a caracterizat dintotdeauna!” Propunerea refuzată de cântăreață

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au petrecut ultimii 3 ani prin tribunale la procese – pe de o parte separarea lor legală, pe de altă parte dezbaterea programului pentru cele două fiice minore ale lor: Raisa și Carolina. 2025 este anul în care divorțul celor doi a fost parafat, cântăreața răsuflând ușurată, la sfârșitul lunii ianuarie, că și-a recăpătat libertatea și în acte, chiar dacă despărțirea lor se petrecuse în urmă cu mai mult timp. O dată cu finalizarea procesului au ieșit la iveală multe aspecte neplăcute din timpul mariajului cu Ciucu, artista vorbind public despre umilințele și abuzul emoțional trăite. Pe principiul punct și de la capăt, Alina Sorescu își concentrează energia asupra persoanelor importante din viața ei și a proiectelor pe care le are în derulare. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, cântăreața ne-a povestit cum arată viața ei după divorț, menționând că pe lângă atribuțiile de mamă și aspectele profesională, își acordă timp și pentru ea.

Alina Sorescu a fost prezentă miercuri seară la Cinema City din Afi Cotroceni, la avanpremiera filmului Disney – Albă ca Zăpada. Artista nu a venit singură, ci însoțită de fiicele ei, Raisa și Carolina, care au avut ocazia să îi descopere vocea, ea dublând-pe pe Regina cea bună. Filmul intră în cinematografe din 21 martie.

Alina Sorescu, vocea Reginei bune în „Albă ca Zăpada”

CANCAN.RO: Ce personaj ai dublat în filmul Albă ca Zăpada?

Alina Sorescu: Îmi place să dublez seriale de desene animate, să și cânt atunci când este cazul. De această dată sunt Regina bună din Albă ca Zăpada, pentru că în acest film există, de data asta, și o Regină bună, aceea sunt eu. Nu e pentru prima dată când dublez pentru un astfel de proiect. Am mai fost personajul Fuli din serialul Garda Felină. Plus că am cântat în multe concerte Disney la Sala Palatului, unde a trebuit să fiu pe rând multe dintre prințesele Disney, emblemele acestor filme atât de iubite. E o mare onoare. Fac asta cu mare plăcere. Accept de fiecare dată propunerile care vin din această zonă și abia aștept să mai am parte de astfel de experiențe. Pentru un artist, e provocator să faci și altfel de activități.

Citește și: Alina Sorescu, totul despre episodul violent al lui Alexandru Ciucu: „Nu numai că nu existam, eram anihilată, umilită, jignită non-stop”

Alina Sorescu: “Îi respect pe actori și nu aș vrea să fac chiar orice, doar cu scopul de a apărea”

CANCAN.RO: Dar te tentează să joci într-un film sau serial?

Alina Sorescu: Mi s-a propus de-a lungul timpului, dar fie eram la momentul respectiv angrenată în alt proiect, țin minte că au fost multe propuneri în perioada în care eram la liceu, la facultate. Un astfel de proiect totuși îți ia foarte mult timp. Totodată, nu cred că o persoană publică se poate pricepe la toate ramurile domeniului. Îi respect pe actori și nu aș vrea să fac chiar orice, doar cu scopul de a apărea. Probabil că aș face dacă ar fi ceva legat de ceea ce fac eu, de partea muzicală.

Alina Sorescu: “Încerc să mă concentrez pe partea frumoasă a vieții și pe o perioadă cât de cât mai bună”

CANCAN.RO: 2025 se poate numi și un an al eliberării tale dintr-un mariaj care ți-a provocat și foarte multă suferință. Cum este noua ta viață?

Alina Sorescu: Mă concentrez pe fetițele mele, mă concentrez pe munca mea. Am multe lucruri frumoase în viața mea, am trupa de pici care mă umple de bucurie, am multe proiecte la care iau parte, așa că încerc să mă concentrez pe partea frumoasă a vieții și pe o perioadă cât de cât mai bună în viața mea acum.

CANCAN.RO: Am văzut că Raisa și Carolina merg acum la cursurile tale de muzică. Cum e experiența asta pentru ele?

Alina Sorescu: Sunt foarte fericite că acum pot merge, sunt fericite să fie alături de mine. Eu sunt mândră că le place ceea ce fac, că se obișnuiesc și ele treptat cu tot ceea ce înseamnă scena. Au ureche muzicală, au simțul ritmului. Le place să fie alături de mine pe scenă și cred că asta le va ajuta foarte mult în viitor. Așa cum cred că îi ajută, în general, pe copii. Orice activitate artistică îi dezvoltă, îi ajută să fie curajoși și încrezători în forțele lor.

Alina Sorescu: “Sunt o fire cerebrală, care nu face excese de niciun fel”

CANCAN.RO: Legat de spectacole sau videoclipuri, le vei integra și pe ele sau au filmat deja?

Alina Sorescu: Da, au și apărut de-a lungul timpului în momentul în care s-a putut, pentru că a fost o perioadă în care tatăl lor nu era de acord. Pregătesc proiecte noi cu trupa de pici, mai ales pentru 1 Iunie, pentru că se apropie și va fi o perioadă încărcată pentru noi. Muncim la proiectele cu care vom ieși foarte curând.

CANCAN.RO: Cum reușești să te menții?

Alina Sorescu: Încerc să mențin un echilibru. Asta m-a caracterizat dintotdeauna. Îmi place să cred că sunt o fire cerebrală, care nu face excese de niciun fel și îmi place să am grijă de mine. Până la urmă este o condiție a oricărei femei, în primul și în primul rând și mai ales că am o meserie care implică aparițiile publice și atunci asta este o dovadă de respect pentru public.

Foto: Instagram

Citește și: Ciucu, ”dezmoștenit” de părinți după ce a divorțat de Alina Sorescu? Încep să-l scoată din afaceri și îi închid robinetul cu bani!

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.