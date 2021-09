Alina Sorescu e nostalgică în plin scandal de divorţ de Alex Ciucu: „Anul trecut pe vremea asta…”

În ultima perioadă au existata numeroase speculații legate de o presupusă despărțire între Alina Sorescu și Alex Ciucu. Până acum, cei doi nu au vrut să vorbească prea mult despre acest subiect și vor să ascundă problemele familiei de ochii curioșilor. Între timp, până viața de cuplu o va lua într-o direcție clară, Alina Soresc este nostalgică și se gândește la vremurile în care nu avea astfel de probleme.

Inițial, Alina Sorescu și Alex Ciucu au negat zvonurile legate de divorț, însă numeroase „indicii” care ar sugera o ruptură au apărut în spațiul public. S-a speculat chiar că motivul separării ar fi infidelitatea lui Alex Ciucu, care a fost surprins în compania altei domnișoare și a fost văzut de mai multe ori fără verighetă. (CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE ALINA SORESCU AR FI DIVORȚAT. CINE E „AMANTA” LUI ALEX CIUCU)

Însă, până lucrurile o să fie clare și toate treburile se vor liniști, Alina Sorescu a preferat să ia o pauză de la tot și s-a întors, nostalgică, în trecut. Recent, vedeta și-a amintit că în urmă cu un an nu existau astfel de probleme și singurul lucru de care trebuia să se ocupe era cariera ei.

Aceasta a postat în mediul online câteva amintiri de anul trecut, atunci când se afla pe platourile de filmare, pentru un nou clip. Alina Sorescu a mărturisit că este nostalgică și își amintește cu drag de acele vremuri.

„Anul trecut pe vremea asta filmam videoclipul: Suntem Picii lu’ Soreasca”, a scris vedeta, în mediul online.

Divorțează sau nu Alina Sorescu?

Deși cei doi încă neagă separarea, în spațiul public, au apărut tot felul de indicii care trimit cu gândul la faptul că lucrurile nu merg tocmai bine în cupluri celor doi.

Alexandru Ciucu prins cu „mâţa-n sac”? Potrivit spynews.ro celebrul designer ar fi avut parte de o întâlnire controversată cu o altă blondă. Cei doi au fost surprinşi în timp ce urcau în apartamentul femeii, unde au ”întârziat” cam două ore.

Femeia are în jur de 35 de ani, iar de vreo 15 are propria ei afacere. Se pare că blondina este de meserie coafeză și are un salon de hairstyling în zona Nordului, pe lângă Herăstrău, acolo unde au început să vină si nume sonore din lumea showbiz-ului.

Mai mult, surse din anturajul celor doi susţin faptul că Georgiana şi celebra artista se cunosc, ba chiar ar fi prietene bune. Totodată, Alina Sorescu i-ar fi călcat acesteia pragul salonului de mai multe ori.

