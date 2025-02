Altex-ul grecesc intră pe piața afacerilor din România și dă lovitura! Cum va arăta noul lanț de magazine

Un nou „jucător” își face intrarea pe piața de retail din România. Un important retailer grec, cunoscut sub denumirea de „Altex-ul grecesc”, se pregătește să își extindă operațiunile în România, aducând un brand de îmbrăcăminte apreciat pe piața europeană. Este vorba despre Funky Buddha, un lanț de magazine specializat în articole vestimentare pentru femei și bărbați, care urmează să fie lansat curând și în România.

Compania grecească, deținută de familia Alexiou, este activă pe piață din 2006 și a reușit să dezvolte o rețea solidă de magazine, cu peste 60 de locații deschise în Grecia și Cipru. Funky Buddha este principalul brand pe care retailerul îl promovează, iar în România, acesta va fi primul pas către o posibilă expansiune mai largă în Europa Centrală și de Est.

În Grecia, Funky Buddha are magazine amplasate strategic în zone intens circulate, precum Atena, Kifissia, Corfu sau Pangrati, ceea ce reflectă o strategie de poziționare în puncte-cheie cu un trafic ridicat de clienți. În plus față de magazinele fizice, brandul dispune și de o platformă online activă, care oferă o gamă variată de produse, inclusiv secțiuni de outlet cu prețuri competitive. Majoritatea articolelor vestimentare vândute sub această marcă sunt fabricate în China, ceea ce permite companiei să mențină prețuri accesibile pentru consumatori.

Extinderea în România reprezintă un pas strategic pentru retailerul grec, având în vedere potențialul de creștere al pieței locale de fashion. Funky Buddha se adresează unui public tânăr și urban, oferind articole casual, streetwear și accesorii. Cu o strategie orientată spre prețuri avantajoase și campanii frecvente de reduceri, compania mizează pe atragerea unui număr mare de clienți într-un sector competitiv dominat de jucători internaționali consacrați.

Deși Funky Buddha este principalul brand care va intra pe piața românească, retailerul grec deține și Fifty-Five Garage, un concept de comerț cu ridicata, însă acesta nu va fi introdus momentan în România. În prezent, Funky Buddha colaborează cu peste 400 de retaileri independenți pentru distribuția produselor sale, însă expansiunea cu magazine proprii pe noi piețe reflectă dorința companiei de a-și consolida prezența la nivel internațional.

Retailerul grec are o cifră de afaceri de aproximativ 44 de milioane de euro și peste 350 de angajați, iar odată cu intrarea pe piața din România, compania va demara probabil și un proces de recrutare pentru a susține noile operațiuni. Planurile de extindere indică o competiție intensificată pe segmentul de fashion, iar Funky Buddha își propune să câștige rapid cotă de piață printr-o combinație de produse accesibile, stil modern și o strategie comercială agresivă.

